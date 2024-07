Neuer ETP von Maverix kombiniert erstmals Aktien und Kryptowährungen in einem Index

Zürich – Maverix Securities AG, ein Schweizer Wertpapierhaus für Strukturierte Produkte und thematische Anlagelösungen, lanciert einen ETP auf den Next Generation Payment Index (CH1272477501). Die neue Anlagelösung kombiniert erstmals Aktien und Kryptowährungen in einem Index. Mit dem neuen Produkt reagiert Maverix auf die dynamische Entwicklung des schnell wachsenden Payment-Sektors. Dieser wächst um durchschnittlich 12 Prozent p.a. und könnte bis Ende 2030 einen Wert von über 4 Billionen US-Dollar erreichen. Auch Kryptowährungen gewinnen in diesem Sektor zunehmend an Bedeutung, da sie schnelle und sichere Transaktionen ohne traditionelle Finanzintermediäre ermöglichen.

«ETFs auf den Payment-Sektor gibt es bereits einige am Markt. Aber keiner bildet diese Branche so ab, wie sie wirklich ist. Die Blockchain-Technologie hält immer mehr Einzug in die traditionelle Finanzwelt und im Zahlungsverkehr ist diese Entwicklung bereits weit fortgeschritten. Dieser Dynamik wollen wir mit unserem neuen ETP gerecht werden und haben einen Index entwickelt, der die führenden Aktien und Kryptowährungen aus dem Payment-Sektor in einem Index vereint,» so Roman Przibylla, Head Investment bei Maverix. «Dieser Mix ist weltweit einzigartig und bietet Investoren Stabilität, Wachstum und Innovationspotenzial zugleich.»

Synergieeffekte und Partnerschaften zwischen traditionellen Finanzinstituten und Krypto-Unternehmen erweitern das Dienstleistungsangebot und schaffen zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten. Traditionelle Zahlungsunternehmen, wie Visa, Mastercard und PayPal, bieten die nötige Stabilität und eine etablierte Infrastruktur im Ökosystem. Als Unternehmen, die sichere Zahlungs- und Datenschutzlösungen entwickeln, können sie Vertrauen und Kundenbindung aufbauen und durch Partnerschaften zusätzliche Einnahmequellen generieren. Dazu kommen dezentralisierte und Blockchain basierte Lösungen durch Kryptowährungen, darunter Ethereum, Ripple und Litecoin, die ein hohes Wachstumspotenzial versprechen. Die Anleger erhalten damit die Zuverlässigkeit und Marktreichweite etablierter Unternehmen und das disruptive Potenzial digitaler Währungen und können mit dem neuen ETP an dieser Entwicklung teilhaben.

Der Next Generation Payment Index kombiniert etwa 20 der wichtigsten Aktien und Kryptowährungen aus dem Zahlungssektor. Diese Kombination ist bisher einmalig auf dem Markt. Er setzt sich zu 60 Prozent aus traditionellen Werten wie Visa, PayPal und Adyen und zu 40 Prozent aus Innovatoren wie Bitcoin, Litecoin und Chainlink zusammen. Das ETP ist zusätzlich durch Swissquote besichert, an der SIX Swiss Exchange kotiert und kann ab Donnerstag, den 4. Juli 2024 börsentäglich gehandelt werden. (Maverix Securities/mc/ps)

