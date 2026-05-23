Neuer Fed-Chef Warsh im Weissen Haus vereidigt

Washington – Der von US-Präsident Donald Trump unterstützte Kandidat Kevin Warsh ist als neuer Chef der US-Zentralbank Federal Reserve vereidigt worden. «Ich beabsichtige, dieses Amt mit Energie und Bestimmung auszufüllen», sagte er im Weissen Haus, nachdem er seinen Amtseid ablegte. Die kommenden Jahre könnten «beispiellosen Wohlstand» für US-Amerikaner bringen. «Und die Fed hat daran ihren Anteil.»

Der Amtsantritt von Warsh markiert ein neues Kapitel in der zuletzt schwer belasteten Beziehung zwischen der US-Regierung und der Fed. Trump hatte wiederholt vergeblich niedrigere Zinsen gefordert und dabei den bisherigen Fed-Chef Jerome Powell attackiert. Seine Angriffe lösten an den Finanzmärkten Sorgen um die politische Unabhängigkeit der Institution aus.

Trump teilt gegen Vorgänger aus

«Glücklicherweise versteht Kevin, anders als einige seiner Vorgänger, dass es gut ist, wenn die Wirtschaft boomt, und das tut sie gerade», sagte Trump. Warsh und er seien sich einig, dass der Kampf gegen die Inflation die Wirtschaft nicht abwürgen darf. «Er strebt ein positives Wirtschaftswachstum an, das ist so wichtig», sagte Trump.

«Leider hat die Fed in den Augen vieler in den letzten Jahren ihren Kurs verloren», sagte Trump und nannte etwa Initiativen gegen Diskriminierung oder den Klimawandel. Warsh werde die Fed zurück zu ihrer eigentlichen Mission bringen, und zwar das Erreichen von Preisstabilität und Vollbeschäftigung.

Gleichzeitig beschwor Trump die Unabhängigkeit der Institution. An Warsh gerichtet sagte er: «Schau nicht auf mich, schau auf niemanden, mach dein Ding und leiste gute Arbeit.» (awp/mc/ps)

Federal Reserve Board