Neuer Leiter der SZKB-Hauptsitz-Filiale in Schwyz

Schwyz – Ab Juni 2025 übernimmt Claudio Schmidig die Leitung der Hauptsitz-Filiale der Schwyzer Kantonalbank (SZKB) in Schwyz.

Schmidig tritt am 1. Juni 2025 in die Fussstapfen von Flavian Heinzer, der die Schwyzer Filiale über viele Jahre geführt und geprägt hat.

Claudio Schmidig, gebürtig aus Muotathal und wohnhaft in Brunnen, hat eine starke regionale Bindung. Er bringt eine breite Palette an Erfahrungen aus dem Bankgeschäft und der Führung mit, die er in seinen bisherigen Positionen bei verschiedenen Finanzdienstleistungsunternehmen sammeln konnte. Schmidig ist ausgebildeter Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis und hat seine Expertise durch ein CAS in Real Estate Finance erweitert. (pd/mc)