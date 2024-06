Neural Concept erhält 27 Millionen US-Dollar in Serie B

Lausanne – Neural Concept, eine Engineering-Intelligence-Plattform, die Produktdesign mit 3D-Deep-Learning-Technologien revolutioniert, gab bekannt, dass sie in einer Finanzierungsrunde der Serie B 27 Millionen US-Dollar aufgebracht hat. Die Runde wurde von Forestay Capital angeführt, an der auch die D. E. Shaw Group und die bestehenden Investoren Alven, CNB Capital, HTGF und Aster Capital teilnahmen.

Diese Finanzierungsrunde folgt auf die Serie-A-Runde des Unternehmens im März 2022 in Höhe von 9 Millionen US-Dollar und die 2-Millionen-Dollar-Seed-Runde im Jahr 2020. Die in dieser jüngsten Runde aufgebrachten Mittel werden zur Konsolidierung der Technologieführerschaft von Neural Concept in diesem Bereich sowie zur Beschleunigung der globalen Rekrutierung und des Wachstums eingesetzt, um die starke Kundennachfrage in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in den USA zu befriedigen.

Mithilfe von KI bessere Produkte schneller entwickeln

Hersteller weltweit stehen vor beispiellosen Herausforderungen. Der Bedarf an verbesserter Leistung, Sicherheit und Nachhaltigkeit steigt, während der Druck zur Kostensenkung und Beschleunigung von Innovationen weiter zunimmt. Neural Concept löst diese Herausforderungen, indem es Ingenieurteams in die Lage versetzt, mithilfe von KI bessere Produkte schneller zu entwickeln.

Das 2018 gegründete Unternehmen Neural Concept mit Hauptsitz in Lausanne, Schweiz, beschäftigt mehr als 60 Mitarbeiter in der Schweiz, Deutschland und den USA und ist führend im Bereich 3D-Deep-Learning für Produktentwicklungsteams in der Automobil-, Mikroelektronik-, Luft- und Raumfahrt- und Energiebranche. Mehr als 60 Original Equipment Manufacturers, darunter Airbus, Bosch, General Electric, Subaru und vier von zehn Formel-1-Rennställen, verlassen sich auf die Plattform von Neural Concept, um Engineering Intelligence in den Mittelpunkt ihres Produktentwicklungsprozesses zu stellen.

Entwicklungszeiten von End-to-End-Produkten um bis zu 75 % verkürzt

Die Plattform kombiniert die proprietäre Technologie von Neural Concept mit einzigartigen Datenanalyse-, MLOps- und Anwendungsbereitstellungsfunktionen, um die Engineering Intelligence in den Mittelpunkt der Produktsimulations- und Entwicklungsprozesse zu stellen. Sie verbessert die Zusammenarbeit zwischen Datenwissenschafts-, Simulations- und Designteams erheblich, um Innovationen zu fördern und zu beschleunigen. Neural Concept hat bewiesen, dass es die Entwicklungszeiten von End-to-End-Produkten um bis zu 75 % verkürzt, die Produktsimulation um das Zehnfache beschleunigt und die Produkteigenschaften, einschließlich Effizienz, Sicherheit, Geschwindigkeit und Aerodynamik, um bis zu 30 % verbessert.

Die Nachricht über die Finanzierung der Serie B folgt auf die kürzlich bekannt gegebene enge technische Zusammenarbeit mit NVIDIA, die es Neural Concept ermöglicht, die Leistung physikbasierter Deep-Learning-Modelle auf NVIDIA-Grafikprozessoren und CUDA-Software zu optimieren und gemeinsam die Grenzen des Fachgebiets zu erweitern.

Deborah Pittet, Senior Principal bei Lead Investor Forestay Capital: „Neural Concept hat Pionierarbeit im Bereich 3D-Deep Learning – der führenden KI-Technologie – geleistet und bei Kunden in verschiedenen Branchen weltweit eine phänomenale Akzeptanz und Ergebnisse erzielt. Wir freuen uns sehr, mit dem visionären Team des Unternehmens zusammenzuarbeiten und diese bedeutende Serie B zu leiten, die das globale Wachstum des Unternehmens beschleunigen und die Art und Weise, wie Ingenieurbüros auf der ganzen Welt Produkte entwickeln und entwerfen, neu gestalten wird.“

Jean Nations von der D. E. Shaw Group: „Wir freuen uns darauf, diese Reise mit Neural Concept anzutreten und das Wachstum des Unternehmens zu unterstützen. Wir sind davon überzeugt, dass Neural Concept ein leistungsstarker Beschleuniger für Produktentwicklungsteams sein kann, die Produkte auf den Markt bringen, wie die Dutzenden von globalen Herstellern bereits zeigen, die die innovative Plattform nutzen. Diese Finanzierung hilft Neural Concept, Engineering Intelligence auf viele weitere Unternehmen auszuweiten.“

Pierre Baqué, Mitbegründer und CEO von Neural Concept: „Die Welt steht vor beispiellosen globalen Herausforderungen, die dringend innovative technische Lösungen erfordern. Entwicklungsteams stehen unter enormem Druck, intelligentere, sicherere und nachhaltigere Produkte schneller zu liefern – aber um dies zu erreichen, ist ein grundlegend neuer Ansatz erforderlich. Neural Concept ermöglicht es Original Equipment Manufacturers, modernste 3D-Deep-Learning- und generative KI-Technologien in den Mittelpunkt ihrer Produktentwicklung zu stellen – und so die Zusammenarbeit und Prozesse zu verbessern und gleichzeitig innovative Lösungen zu finden. Wir freuen uns, mit unseren neuen Investoren Forestay Capital und der D. E. Shaw Group sowie mit allen unseren bestehenden Investoren zusammenzuarbeiten, um das Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben. Diese Finanzierungsrunde der Serie B in Höhe von 27 Millionen US-Dollar wird es uns ermöglichen, auf unserem starken kommerziellen Erfolg aufzubauen und mehr OEMs auf der ganzen Welt dabei zu unterstützen, das volle Potenzial von Engineering Intelligence auszuschöpfen, um bessere Produkte schneller zu liefern.“ (Neural Concapt/mc/hfu)