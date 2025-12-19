Neural Concept schliesst Finanzierungsrunde in Höhe von 100 Millionen US-Dollar ab

Lausanne – Neural Concept, eine globale KI-Plattform und Anbieter von Engineering Intelligence für die Produktentwicklung der nächsten Generation, gab bekannt, dass es eine Serie-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 100 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Growth Equity bei Goldman Sachs Alternatives abgeschlossen hat, an der sich die bestehenden Investoren Forestay Capital, Alven, HTGF, D. E. Shaw Ventures und Aster Capital beteiligten.

Neural Concept definiert technische Arbeitsabläufe neu – mit einer CAD-nativen Unternehmens-KI, die Geometrie, Einschränkungen und Designabsichten versteht. Die Plattform unterstützt ihre Kunden beim Aufbau und Einsatz physikbewusster Design-Copiloten und ermöglicht es Teams so, Millionen von Designoptionen früher zu erkunden und kostspielige Änderungen in späten Phasen zu vermeiden. Dadurch wird der gesamte Produktentwicklungszyklus beschleunigt und Unternehmen können bessere Produkte schneller auf den Markt bringen.

Die Investitionsrunde unterstreicht die steigende Nachfrage nach Unternehmens-KI, die reale Auswirkungen hat. Während Ingenieurteams von KI-Experimenten zu einer vollständigen Umsetzung übergehen, hat sich Neural Concept als führendes Unternehmen im Bereich KI-native Engineering etabliert. Das Unternehmen kombiniert modernste Technologie mit einem unternehmensorientierten Ansatz und fördert so ein schnelles und nachhaltiges Wachstum in wichtigen Branchen wie Automobil, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Energie, Halbleiter und Unterhaltungselektronik.

„Die Technologie von Neural Concept stellt einen seltenen Fortschritt im Bereich der KI für Unternehmen dar“, sagte Lambert Diacono, Executive Director Growth Equity bei Goldman Sachs Alternatives. „Angesichts der steigenden Nachfrage nach KI, die in komplexen industriellen Arbeitsabläufen echte Auswirkungen hat, entwickelt sich Neural Concept zu einem der führenden Unternehmen auf dem Markt“, bekräftigte Christian Resch, Partner und Head of EMEA Growth Equity bei Goldman Sachs Alternatives.

Generative CAD-Funktion Anfang 2026

Das Team wird die Finanzierung nutzen, um die Produktentwicklung zu beschleunigen, darunter die Vorstellung einer bahnbrechenden generativen CAD-Funktion Anfang 2026, den Ausbau der globalen GTM-Teams und die Stärkung seiner Position als Intelligenzschicht in Engineering-Systemen durch die Vertiefung von Partnerschaften mit Branchenführern wie Nvidia, Siemens, Ansys, Microsoft und AWS.

„Wir haben Neural Concept mit dem Ziel gegründet, die vollständige KI-gesteuerte Konstruktion fortschrittlicher Systeme wie der Autos und Raumfahrzeuge von morgen zu ermöglichen“, sagte Dr. Pierre Baqué, CEO und Gründer von Neural Concept. „Die Fortschritte in der KI verwandeln das Ingenieurwesen von einem Prozess des Ausprobierens in einen datengesteuerten Arbeitsablauf, bei dem Kompromisse und Einschränkungen von Anfang an verstanden und optimiert werden können. Diese Investition ermöglicht es uns, unseren Fortschritt bei der Etablierung einer Intelligenzschicht, die jedes Ingenieurteam weltweit unterstützt, zu beschleunigen.“

Die Serie C von Neural Concept ist nach der Serie B in Höhe von 27 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 der jüngste Meilenstein in der Finanzierung des Unternehmens. (Neural Concept/mc/hfu)