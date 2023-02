Neutrass übernimmt Broker in Sursee

Rotkreuz – Der unabhängige Versicherungsbroker Neutrass mit Hauptsitz in Rotkreuz ZG expandiert weiter: Er übernimmt die Finas Broker AG in Sursee LU mit insgesamt sieben Mitarbeitenden. Dank dem Ausbau gehört Neutrass mit aktuell rund 75 Fachleuten zu den grössten inhabergeführten Versicherungsbrokern in Schweizer Besitz.

«Dieser wertschöpfende Zusammenschluss ist ein Gewinn für alle Seiten. Die Neutrass stärkt sowohl ihre Position als unabhängiger und kundenorientierter Broker als auch den Auftritt in der Kernregion Zentralschweiz», freut sich Neutrass-CEO Pascal Walthert. In Sursee hat Neutrass erst gerade im vergangenen November eine eigene Geschäftsstelle im Haus des Holzes eröffnet. Walthert: «Für die Kunden ändert sich nichts. Wir bemühen uns weiterhin, die individuell besten Einzel- oder Gesamtlösungen auf dem Markt zu finden.»

Kontinuität gewährleisten

Das Geschäft der Versicherungs- und Vorsorgebroker in der Schweiz befindet sich wie die gesamte Finanzindustrie in einem Wandel. Angesichts der immer komplexer werdenden regulatorischen Anforderungen und der rasch zunehmenden Digitalisierung verbinden sich vermehrt Broker zu grösseren Einheiten. Die Finas Broker AG Sursee ist während den vergangenen Jahrzehnten stetig gewachsen. «Um die hohe Servicekompetenz und das Engagement für die Kunden weiterhin zu gewährleisten, habe ich mich für einen Zusammenschluss mit dem starken und erfahrenen Partner Neutrass entschieden», erklärt Roland Beeli, Inhaber der Finas Broker AG.

Stolzes Schweizer Unternehmen

Mit mehr als zehn Standorten in der ganzen Schweiz setzt die Neutrass auf Kundennähe und regionale Präsenz. So passen die beiden Firmenkulturen bestens zusammen. Die Neutrass bleibt weiterhin inhabergeführt, komplett unabhängig und setzt auf Schweizer Werte wie Qualität, Zuverlässigkeit und Kompetenz. Die Neutrass setzt sich in der Region Sempachersee für eine neutrale und professionelle Versicherungs- und Vorsorgeberatung von kleineren, mittleren und grossen Unternehmen sowie öffentlichen Institutionen ein. Mit über 75 sehr gut ausgebildeten Mitarbeitenden zählt die inhabergeführte Neutrass zu den grössten Brokern, die weiterhin in Schweizer Besitz sind. Sie deckt breite Fachkompetenzen ab, welche fortlaufend und gezielt gestärkt werden.

Status als A-Broker bei Versicherungen

Die Neutrass aus Rotkreuz ist als unabhängiger Broker seit 35 Jahren erfolgreich tätig. Die auf Maklerbasis abgeschlossene Zusammenarbeit mit über 60 renommierten Versicherungsgesellschaften und weiteren Finanzdienstleistungsunternehmen ist der Türöffner für die optimale Planung und Koordination der auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmten Versicherungs- und Vorsorgewünsche. Aufgrund ihrer Grösse, Langjährigkeit und Qualität geniesst die Neutrass bei den Produkte- und Lösungslieferanten eine sehr hohe Reputation und den Status eines A-Brokers. Damit kann die Neutrass für Ihre KMU- und Industriekunden aus allen Wirtschaftsbranchen sowie öffentlichen Institutionen vorteilhaftere Produkte, Lösungen und Konditionen aushandeln. (Neustrass/mc)

Neustrass

Finas Broker