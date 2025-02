Nextesy sichert sich 3,3 Millionen CHF Pre-Seed-Finanzierung für Geschäftsverwaltung mit KI

Über Nextesy

Nextesy ist ein KI-gestütztes Softwareunternehmen, das sich auf betriebswirtschaftliche Lösungen für Buchhaltungsfirmen und KMUs spezialisiert hat. Das im September 2023 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Zürich hat es sich zur Aufgabe gemacht, komplexe Verwaltungsprozesse durch intelligente Automatisierung zu rationalisieren, um Unternehmen effizienter und anpassungsfähiger in einer sich schnell entwickelnden digitalen Landschaft zu machen.



Nextesy profitiert von seiner Zugehörigkeit zum KI-Zentrum der ETH und erhält dadurch Zugang zu Spitzenforschung und Kooperationsmöglichkeiten mit einigen der klügsten Köpfe im Technologie- und Finanzbereich. Das Startup hat bereits starke Unterstützung von führenden Schweizer Institutionen erhalten und will ein Vorreiter bei der Anwendung von KI-Innovationen in traditionellen Geschäftsbereichen sein.