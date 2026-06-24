Rotkreuz – Die SECA (Swiss Private Equity & Corporate Finance Association) hat Nicole Herzog zur «Business Angel of the Year 2026» gekürt. Die Jury würdigt damit ihr langjähriges Engagement als Investorin, Mentorin und Brückenbauerin innerhalb des Schweizer Startup-Ökosystems. Besonders hervorzuheben ist ihr praxisnaher Ansatz als hands-on Angel Investorin, ihre aktive Unterstützung von Gründern in frühen Unternehmensphasen sowie ihr nachhaltiger Beitrag zur Professionalisierung von Governance und Finanzierung im Schweizer Innovationsstandort.

Nicole Herzog investiert seit dem umantis Exit im Jahr 2012 in Schweizer und internationale Startups und verfügt über ein breit diversifiziertes Portfolio in unterschiedlichen Technologie- und Innovationsbereichen. Ihr Fokus liegt insbesondere auf Early-Stage-Investitionen, bei denen sie sich häufig bereits in einer sehr frühen Unternehmensphase engagiert und Gründerteams über mehrere Finanzierungsrunden hinweg begleitet. Dabei übernimmt sie regelmässig eine aktive Rolle als Lead-Investorin und unterstützt Startups nicht nur mit Kapital, sondern auch mit strategischem Sparring, Governance-Know-how und Zugang zu relevanten Netzwerken.

Zu ihren aktuellen Investments zählen unter anderem Pave Space, Stellar Alpina, Get More Brain, Casus, Skribble und Insphero. Zudem engagiert sie sich aktiv in Verwaltungsrats- und Board-Mandaten. So ist Nicole Herzog seit 2015 Mitglied des Verwaltungsrats von VIU und amtet dort seit zwei Jahren als Chairwoman. Seit 2024 gehört sie zudem dem Board von Inyova an. Zuvor war sie Chairwoman von Sherpany und begleitete das Unternehmen von 2013 bis zum erfolgreichen Exit an Datasite.

Im Schweizer Startup-Ökosystem gilt die Mitgründerin von b2venture und umantis als engagierte Mentorin und wichtige Sparringspartnerin für Gründer. Neben ihren Investments unterstützt sie zahlreiche Founder in individuellen Mentorings, insbesondere Gründerinnen. Dabei vermittelt sie Kontakte zu Venture-Capital-Investoren, potenziellen Kunden und Branchenexperten und begleitet Startups bei strategischen und unternehmerischen Herausforderungen.

«Nicole Herzog verbindet unternehmerisches Denken mit echter Leidenschaft für Innovation und Menschen. Sie investiert früh, begleitet Unternehmen langfristig und bringt ihre Erfahrung mit hoher Glaubwürdigkeit und grossem Engagement ein. Gründer schätzen insbesondere ihre direkte Art, ihre operative Unterstützung und ihre Fähigkeit, Türen zu öffnen», sagt Dr. Thomas Dübendorfer, President, SICTIC.Als Mitglied der Venture Capital-Sektion der SECA ist SICTIC für die Koordination der Jury für die Auszeichnung «Business Angel of the Year» verantwortlich.

Neben ihrer Tätigkeit als Investorin engagiert sich Nicole Herzog aktiv für die Weiterentwicklung des Schweizer Innovations- und Investment-Ökosystems. Sie tritt regelmässig als Speakerin zu Innovation, Venture Capital und Entrepreneurship auf, ist Jurymitglied der Swiss Technology Awards sowie Mitglied des Advisory Boards des ESA Business Incubators. Zudem unterrichtet sie am IMD zum Thema «Best Practices in Startup / Scale-up Governance» und engagiert sich als Mentorin und Role Model für die nächste Generation von Unternehmern.

«Ich investiere gerne sehr früh in Unternehmen, weil mich die Zusammenarbeit mit Gründerinnen und Gründern begeistert. Natürlich möchte ich damit langfristig Geld verdienen, aber bei einem so hohen Risiko muss es vor allem auch Freude machen. Und genau das tut es für mich», sagt Nicole Herzog.

Die Unterstützung engagierter Business Angels wie Nicole Herzog trägt wesentlich dazu bei, dass die Schweiz weiterhin ein attraktiver Standort für innovative Startups und technologieorientierte Unternehmen bleibt. Die Auszeichnung «Business Angel of the Year 2026» wurde ihr im Rahmen der SECA-Veranstaltung nach einer Laudatio von Dr. Thomas Dübendorfer überreicht. Seit über zwei Jahrzehnten ehrt die SECA herausragende Business Angels für ihr Engagement und ihre Leistungen als Angel-Investoren. Die Jury besteht aus Vertretern der SECA und ihres Venture-Capital-Chapters (VC) sowie von SICTIC. Zu den bisherigen Preisträgern zählen unter anderem der unabhängige Unternehmensberater Peter Kessel, Cornelia Gut-Villa, Geschäftsführerin der Startfeld Stiftung, Yello-Frontmann und Unternehmer Dieter Meier, Logitech-Gründer Daniel Borel, Joachim Schoss, Gründer der Scout24-Gruppe, Prof. Dr. Cuno Pümpin von der Universität St. Gallen, die Schweizer Fintech-Unternehmer Gian Reto à Porta und David Studer sowie der Vorjahressieger Thomas Dübendorfer. (SECA/mc/hfu)

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