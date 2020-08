Nils Reimelt wird neuer Leiter Digital Banking der St.Galler Kantonalbank

St.Gallen – Nils Reimelt wird per 1. Dezember 2020 als neuer Leiter Digital Banking in die St.Galler Kantonalbank eintreten. Er übernimmt diese Funktion von Falk Kohlmann, der per 1. Januar 2021 zum Leiter Service Center und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt wurde. Inskünftig ist Nils Reimelt verantwortlich für die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie und die Weiterentwicklung des digitalen Angebots der St.Galler Kantonalbank.

Der 48-jährige Reimelt verfügt über langjährige, profunde Erfahrung im Bereich Digitalisierung, insbesondere auch mit Bezug zu Bankdienstleistungen. Der studierte Informatiker mit Schwerpunkt Softwaretechnologie begleitete in den vergangenen Jahren die Entwicklung und Umsetzung zahlreicher digitaler Lösungen für verschiedene namhafte Schweizer Banken und Unternehmen in der Finanzbranche. Als Projektleiter und als Berater war er auch mehrmals an digitalen Innovationen der St.Galler Kantonalbank beteiligt. (mc/pg)