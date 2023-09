Novartis-Tochter Sandoz verdrängt Adecco im SLI

Zürich – Die Aktien der Novartis-Sparte Sandoz dürften Adecco aus dem Swiss Leader Index (SLI) verdrängen – demjenigen Index, der die 30 grössten kotierten Schweizer Titel umfasst. Vorausgesetzt der Sandoz-Börsengang geht wie geplant am 4. Oktober über die Bühne.

Welcher Titel für Sandoz aus dem SLI fällt, sei abhängig davon, welchen Tag Novartis als definitives Spin-Off Datum festlegen wird, sagte ein Sprecher der Börsenbetreiberin SIX am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Sollte es beim angekündigten 4. Oktober bleiben, entscheide der Stand per Ende Juni 2023. Dieser Rangliste zufolge würde es Adecco treffen. Die Novartis-Aktionäre haben der Abspaltung vergangenen Freitag an einer ausserordentlichen Generalversammlung bereits ihren Segen erteilt.

Die Öffentlichkeit werde wie immer mindestens fünf Börsentage vor der ausserordentlichen Indexanpassung informiert, so der Sprecher. Vergangene Woche hatte die SIX bereits kommuniziert, dass Sandoz nicht dem Swiss Market Index (SMI) angehören wird. Die Papiere zählen damit nicht zu den 20 wichtigsten Titeln an der hiesigen Börse.

Mit der Zugehörigkeit zum SLI werden die Sandoz-Aktien auch gleichzeitig Teil des SMI Mid (SMIM). Dieser Index besteht aus jenen 30 Unternehmen, die unmittelbar hinter dem SMI rangieren, also die Plätze 21 bis 50.

Neue Rangliste per Ende September greift nicht mehr

Üblicherweise werden die Indizes an der Schweizer Börse nur einmal jährlich – immer im September – wenn nötig angepasst. Welche Wertpapiere im SMI enthalten sind, wird anhand der durchschnittlichen Marktkapitalisierung und dem jährlichen Handelsvolumen berechnet. Massgeblich ist jedes Jahr der Zeitraum vom 1. Juli bis zum 30. Juni.

Die Rangliste wird allerdings quartalsweise erstellt und kann bei ausserordentlichen Anpassungen entscheidend sein. Die nächste Rangliste wird also per Ende September 2023 berechnet. Gemäss SIX erscheint sie in der ersten Oktoberwoche – zu spät für den Börsengang von Sandoz. Auch, weil die Marktakteure eben mindestens fünf Börsentage über jegliche Index-Anpassungen informiert werden müssen.

Würde sich die Abspaltung allerdings um eine Woche oder mehr verschieben, könnte sich das Blatt für Adecco auch nochmals wenden. Die Adecco-Aktien haben seit Ende Juni klar an Wert zugelegt.

Die diesjährige ordentliche Index-Anpassung erfolgte zum heutigen Montag. Im SMI gab es keine Änderungen. Im SLI sind neu SIG und die Roche-Inhabertitel vertreten statt AMS Osram und Temenos. In den SMIM rückten BKW auf, sie verdrängten damit DocMorris. Sandoz würden im SMIM wiederum Bachem verdrängen. (awp/mc/pg)