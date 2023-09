Novartis-Tochter Sandoz wird nach Abspaltung nicht Teil des SMI

Zürich – Die Aktien der Novartis-Sparte Sandoz werden nach der Abspaltung vom Pharmakonzern nicht dem Schweizer Aktien-Leitindex Swiss Market Index (SMI) angehören. Sie zählen damit nicht zu den 20 wichtigsten Titeln an der hiesigen Börse.

Die Aktie wird aber Teil des Swiss Leader Index (SLI), der die 30 grössten und liquidesten Titel umfasst, wie aus einem Informationsschreiben der Schweizer Börse SIX vom Mittwochabend hervorgeht. Damit gehören die Titel auch gleichzeitig dem Index SMI Mid (SMIM) an, der aus jenen 30 Unternehmen besteht, die unmittelbar hinter dem SMI rangieren, also die Plätze 21 bis 50.

Dies alles gilt allerdings erst ab dem Tag nach der Abspaltung. Am Spin-off-Tag selbst werde Sandoz im SMI aufgeführt werden, hiess es. Damit wird dieser Index einen Tag lang 21 statt 20 Titel umfassen.

Ein Tag im Leitindex

Denn bei jedem Spin-Off-Event kommt der neue Titel für einen Tag in die Indizes des Mutterunternehmens. Auch bei der Abspaltung der Turbolader-Sparte von ABB im Oktober 2022 etwa kam Accelleron die Ehre zuteil, für einen Tag Teil der obersten Börsenliga SMI zu sein.

Die Abspaltung der heutigen Novartis-Generika-Sparte ist für den 4. Oktober geplant. Eine Bedingung dafür ist, dass die Novartis-Aktionäre am (morgigen) Freitag dem Projekt ihren Segen erteilen. Vorgesehen ist, dass die Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis für 5 Novartis-Aktien jeweils 1 Sandoz-Aktie erhalten können.

Üblicherweise werden die Indizes an der Schweizer Börse nur einmal jährlich – immer im September – wenn nötig angepasst. Welche Wertpapiere im SMI enthalten sind, wird anhand der durchschnittlichen Marktkapitalisierung und dem jährlichen Handelsvolumen berechnet. Massgeblich ist jedes Jahr der Zeitraum vom 1. Juli bis zum 30. Juni.

Entscheid beruht auf Marktschätzung

Die ausserordentliche Aufnahme in einen Index – etwa wie in diesem Fall bei einer Abspaltung – ist laut der SIX möglich, wenn die Selektionskriterien auf Basis von Markschätzungen «deutlich» erfüllt sind. Für Sandoz gebe es zwar noch keine Angaben zum Handelsvolumen, sagte ein Sprecher am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Aber anhand der erwarteten Marktkapitalisierung wären die Selektionskriterien des SLI und des SMIM deutlich erfüllt, aber nicht zwingend für den SMI.

Vor dem Start von Sandoz auf dem Börsenparkett erfolgt bereits per kommenden Montag die jährliche Anpassung der Indizes. Im SMI gibt es allerdings auch dann keine Anpassung. Im SLI ersetzen SIG und die Roche-Inhabertitel AMS Osram und Temenos. In den SMIM rücken BKW auf und verdrängen damit DocMorris.

Wenn Sandoz dann gut zwei Wochen später startet, könnte es damit bereits wieder vorbei sein für SIG oder Roche I als Teil des SLI. Gefährdet sein könnten auch Lindt&Sprüngli und Adecco, die derzeit auf hintersten Plätzen der SIX-Selektionsliste rangieren. (awp/mc/ps)