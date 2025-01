Numab Therapeutics: Überzeichnete Serie-C Erweiterungsrunde von 50 Mio Franken abgeschlossen

Über Numab Therapeutics AG

Numab Therapeutics AG ist ein Unternehmen im klinischen Stadium, das multispezifische Antikörper- basierte Immuntherapien gegen Entzündungen und Krebs entwickelt. Der reproduzierbare Plug-and- Play-Prozess für die Entwicklung von Therapien unter Verwendung der firmeneigenen Plattformen λ- CapTM und MATCHTM versetzt Numab in eine einzigartige Position, um historische Barrieren in der Arzneimittelforschung zu überwinden und eine Pipeline mit neuen und wichtigen Medikamenten aufzubauen, die den Nutzen für die Patienten maximieren. Die vielfältige Forschungspipeline von Numab erstreckt sich über mehrere Therapiegebiete und bietet die Möglichkeit, die nächste Generation von erstklassigen und erstklassigen Medikamenten zu entwickeln. Unser Hauptprodukt, NM32, ein erstklassiger T-Zell-Engager mit verlängerter Halbwertszeit, der auf ROR1 abzielt, ein tumorassoziiertes Antigen mit breiter Expression in soliden Tumoren und hämatologischen Malignomen, befindet sich derzeit in einer Phase-1-Studie bei Patienten mit soliden Tumoren. Die Partnerschaften von Numab mit mehreren führenden Pharmaunternehmen bestätigen weiterhin die robuste proprietäre Plattform und die Entwicklungskapazitäten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.numab.com.