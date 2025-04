OBT: Wie künstliche Intelligenz die strategische Entscheidungsfindung in Unternehmen unterstützt

St. Gallen – Die digitale Transformation hat viele Bereiche der Unternehmensführung revolutioniert und künstliche Intelligenz (KI) spielt eine zunehmend zentrale Rolle in der strategischen Entscheidungsfindung. Unternehmen, die in der Lage sind, KI sinnvoll zu integrieren, können nicht nur ihre Effizienz steigern, sondern auch neue Geschäftsmöglichkeiten erschliessen. Doch wie genau unterstützt KI die Unternehmenssteuerung und welche Vorteile können daraus gezogen werden?

Strategische Entscheidungsfindung

Traditionell basierten strategische Entscheidungen auf historischen Daten und der Erfahrung von Führungskräften. In einer zunehmend datengetriebenen Welt hat sich dies jedoch gewandelt. Heutige Systeme analysieren grosse Datenmengen in Echtzeit und erkennen Muster, die für den Menschen nicht (sofort) ersichtlich sind. Die systemgestützte Analyse von grossen Datenmengen kann wertvolle Einblicke liefern, die eine präzisere und informierte Entscheidungsfindung ermöglichen. Der Einsatz von KI im Bereich der Unternehmenssteuerung ermöglicht eine tiefgehende Analyse von Markt- und Finanzdaten sowie von internen Betriebsdaten, um Muster und Trends zu identifizieren. So können KI-basierte Tools zum Beispiel mittels historischer Verkaufsdaten Vorhersagen für zukünftige Verkaufszahlen und Marktbedürfnisse treffen und damit helfen, langfristige Strategien zu entwickeln, die auf datenbasierten Einsichten beruhen.

Automatisierung von Routineprozessen

Ein weiterer entscheidender Vorteil von KI in der Unternehmenssteuerung ist die Automatisierung von wiederkehrenden, zeitaufwendigen Aufgaben. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz lassen sich administrative und operative Prozesse deutlich vereinfachen. Dies reduziert den manuellen Aufwand und gibt den Führungskräften mehr Zeit, sich auf strategische Aufgaben zu konzentrieren. Bereiche wie Finanzbuchhaltung, Personalmanagement oder Lagerhaltung (nicht abschliessend) können von dieser Automatisierung enorm profitieren.

Die Bedeutung der Integration von KI für Unternehmen

Die Einführung von KI erfordert jedoch mehr als nur den Kauf von Software – es ist vielmehr eine strategische Entscheidung, die sowohl technologisches Wissen als auch eine Kultur des Wandels im Unternehmen erfordert. Unternehmen müssen nicht nur die richtigen Tools auswählen, sondern auch sicherstellen, dass ihre Mitarbeitenden in der Lage sind, diese Technologien effektiv und sinnvoll zu nutzen. Dies kann neben Schulungen auch einen strategischen Change-Management-Ansatz erfordern, um den vollen Nutzen aus KI ziehen zu können.

KI in der Praxis – Abacus Intelligence

So viel zur Theorie. Doch wie sieht es mit der praktischen Umsetzung aus? Abacus hat mit Abacus Intelligence bereits heute für viele alltägliche Anwendungen KI in ihrer Business Software integriert. Abacus Intelligence revolutioniert den Arbeitsalltag mit innovativen Funktionen, die Geschäftsprozesse vereinfachen und effizienter gestalten.

Dank sprachbasierter Assistenz kann direkt mit der Software mittels Sprache oder Chat kommuniziert werden – und das in jeder Sprache, sogar in Schweizerdeutsch. Von der automatischen Textgenerierung mittels Stichworten für zum Beispiel Stellenausschreibungen oder Produktspezifikationen über die Erfassung von Arbeitszeiten bis hin zur aktiven Unterstützung in der Nutzung der Software – mit der sprachbasierten Assistenz wird eine unglaubliche Menge an Möglichkeiten eröffnet, smarter und effizienter im Alltag zu agieren und die Software zu nutzen.

Dank des Einsatzes von Abacus Intelligence können zukünftig viele Routinearbeiten automatisiert werden. So sorgt die KI-gestützte Dokumentenerkennung zum Beispiel dafür, dass manuelle Dateneingaben der Vergangenheit angehören. Abacus Intelligence verarbeitet Rechnungen und Auftragsbestätigungen automatisch oder erledigt Prozesse wie Büromaterialbuchung oder Kinderzulagenbeantragung mit wenigen Klicks oder Anweisungen.

Wie auch schon eingangs aufgezeigt, sind aktuelle und schnell verfügbare Informationen für strategische Entscheidungen massgebend. Abacus Intelligence liefert neben den bereits genannten Möglichkeiten zudem im Data Analyzer interaktive Auswertungen und KPIs, sodass Entscheidungen auf der korrekten Basis schnell und unkompliziert getroffen werden können. (OBT/mc/ps)

Fazit



Künstliche Intelligenz verändert die Unternehmenssteuerung grundlegend. Sie ermöglicht datenbasierte Entscheidungen, steigert die Effizienz und vereinfacht komplexe Prozesse.



Abacus hat mit Abacus Intelligence gezeigt, wie KI praktisch integriert werden kann, um den Arbeitsalltag zu revolutionieren. Dabei gehen technologische Innovation und strategische Nutzung Hand in Hand. Die Weiterentwicklung dieser Technologien wird unsere Arbeitsweise nachhaltig prägen und neue Chancen eröffnen. Wir dürfen gespannt sein, welche Möglichkeiten und Verbesserungen die Zukunft mit Abacus Intelligence bereithält.