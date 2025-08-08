Oculis erhöht Kreditlinie auf bis zu 100 Millionen Franken

Zug – Die Oculis Holding AG (Nasdaq: OCS; XICE: OCS), ein weltweit tätiges biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf Innovationen zur Behandlung von Augen- und neuro-ophthalmischen Erkrankungen mit erheblichem ungedecktem medizinischem Bedarf konzentriert, hat seine Darlehensvereinbarung mit den von BlackRock verwalteten Fonds und Konten geändert.

Der geänderte Darlehensvertrag ersetzt den früheren Darlehensvertrag zwischen Oculis und der Darlehensgeberin vom 29. Mai 2024. Die erweiterte Struktur sieht eine Darlehenskapazität von CHF 75,0 Millionen vor (die auf bis zu CHF 100,0 Millionen erhöht werden kann). Das Darlehen umfasst die Tranchen 1, 2 und 3 in Höhe von jeweils 25,0 Mio. CHF sowie ein zusätzliches Darlehen in Höhe von bis zu 25,0 Mio. CHF, das der Darlehensgeber Oculis zu einvernehmlich festgelegten Bedingungen zur Verfügung stellen kann. Bei Unterzeichnung wurden keine Beträge in Anspruch genommen.

Der Zugang zu diesem zusätzlichen Kapital bietet Oculis eine erhebliche finanzielle Flexibilität, die über die derzeitigen Barreserven hinausgeht, während sich das Unternehmen auf bevorstehende wichtige Meilensteine in allen drei Kernbereichen zubewegt: Zulassungsgespräche mit der FDA für drei mit Privosegtor (OCS-05) untersuchte Indikationen für akute Sehnervenentzündung, nicht-arterielle anteriore ischämische Sehnervenentzündung (NAION) und Behandlung akuter Schübe bei Multipler Sklerose (MS) in der zweiten Jahreshälfte 2025; Beginn der Phase-2/3-Studie mit Licaminlimab (OCS-02) zur Behandlung des trockenen Auges in der zweiten Jahreshälfte 2025; Beginn der Phase-2/3-Studie mit Privosegtor (OCS-05) zur Behandlung der akuten Sehnervenentzündung in der ersten Jahreshälfte 2026; Ergebnisse der Phase-3-DIAMOND-Studie mit OCS-01 im zweiten Quartal 2026 und bei positivem Ergebnis erster NDA-Antrag in der zweiten Jahreshälfte 2026.

Riad Sherif, M.D., Chief Executive Officer von Oculis, sagte: «Wir freuen uns, dass wir unsere frühere Darlehensvereinbarung mit den von BlackRock verwalteten Fonds und Konten aufgestockt haben, wodurch ein Instrument erweitert wird, das eine grössere Flexibilität ermöglicht, um die zukünftige finanzielle und operative Stärke von Oculis sicherzustellen. Unsere derzeitige robuste Cash-Position bietet einen Spielraum bis Anfang 2028, der durch die Darlehensfazilität weiter gestärkt wird, da wir uns weiterhin darauf konzentrieren, unser Portfolio an differenzierten Vermögenswerten voranzutreiben und denjenigen, die sie am dringendsten benötigen, transformative Behandlungen zukommen zu lassen» (Oculis/mc/hfu)