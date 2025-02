Oculis: Überzeichnetes Angebot von Stammaktien in Höhe von 100 Millionen USD

Zug – Die Oculis Holding AG (Nasdaq: OCS; XICE: OCS), ein weltweit tätiges biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf Innovationen zur Behandlung von ophthalmischen und neuro-ophthalmischen Erkrankungen mit erheblichem medizinischem Bedarf konzentriert, gab die Preisfestsetzung für ein übernommenes Angebot von 5’000’000 seiner Stammaktien, CHF 0.01 Nennwert pro Aktie zu einem Preis von 20,00 USD pro Aktie mit einem Bruttoerlös von insgesamt 100 Millionen USD vor Abzug von Emissionsabschlägen und -provisionen sowie Emissionskosten bekannt.

Das überzeichnete Angebot wird voraussichtlich am oder um den 18. Februar 2025 abgeschlossen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen. Vor dem Abschluss werden die neuen Aktien aus dem bestehenden Kapitalband der Gesellschaft ausgegeben, wodurch sich die Gesamtzahl der von der Gesellschaft satzungsgemäss genehmigten Namensaktien auf 53’943’700 erhöht.

Oculis beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zu verwenden, um seine klinische Entwicklungspipeline voranzutreiben und zu beschleunigen, insbesondere die Entwicklung seines neuartigen neuroprotektiven klinischen Kandidaten Privosegtor (OCS-05), sowie für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke.

BofA Securities und Leerink Partners agieren als Joint Bookrunning Manager für die Emission. Pareto Securities fungiert als Lead Manager für das Angebot. Arctica Finance fungiert als Finanzberater für das Angebot.

Das Angebot erfolgt gemäss einer Registrierungserklärung auf Formular F-3, einschliesslich eines Basisprospekts, die am 1. April 2024 bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht und am 3. April 2024 für wirksam erklärt wurde. Die Aktien, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, werden in den Vereinigten Staaten nur mittels eines Prospektnachtrags angeboten. Exemplare des endgültigen Prospektnachtrags für das Angebot und des dazugehörigen Prospekts können, sobald verfügbar, angefordert werden bei: BofA Securities, Attention: Prospectus Department, NC1-022-02-25, 201 North Tryon, Charlotte, North Carolina 28255-0001, oder per E-Mail unter [email protected] oder Leerink Partners LLC, Attention: Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, Massachusetts 02109, telefonisch unter (800) 808-7525, ext. 6105 oder per E-Mail unter [email protected]. Anleger können diese Dokumente auch kostenlos auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov abrufen. (Oculis/mc/hfu)