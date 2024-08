OnchainLabs sichert sich 5 Mio. Franken in Seed-Runde

Zürich -OnchainLabs hat die Seed-Runde erfolgreich abgeschlossen und 5 Mio. Franken von prominenten deutschen Investoren erhalten: Serienunternehmer Jochen Roeser, Adesso-Gründer Prof. Dr. Volker Gruhn, Fussballprofi Ilkay Gündogan, sowie von den Erstinvestoren Thomas Staubli und Patrick Lütjens.

Die Vision bei OnchainLabs ist es, Produkte nahtlos mit der digitalen Welt zu verbinden und eine kontinuierliche Interaktion zwischen Kunde, Marke und Produkt zu ermöglichen. Um dies zu erreichen, entwickelt das Unternehmen eine skalierbare Web3 Software-as-a-Service Lösung, die Web3 für Marken und Unternehmen zugänglicher macht, sie in bestehende Systeme integriert und das Engagement der Nutzer durch innovative Blockchain-orientierte Lösungen verbessert. Die kürzlich angekündigte OG-Wallet unterscheidet sich von anderen Lösungen, die für Blockchain-Neulinge entwickelt wurden. Sie macht die Verwaltung von digitalen Vermögenswerten einfach und umfasst auch Ein- und Auszahlungsfunktionen mit herkömmlichen Zahlungsmethoden. Eine erste Implementierung wurde kürzlich mit CrowdTransfer abgeschlossen, einem Schweizer Unternehmen, das Fussballfans die Möglichkeit bietet, sich aktiv an der Finanzierung und Gestaltung ihrer Lieblingsvereine und deren Transfers zu beteiligen.

Übernahme von MediaGate

Die Investition, die von dem deutschen Serienunternehmer Jochen Roeser und seiner Investmentfirma MediaGate geleitet wird, bringt nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch strategische Vorteile. Jochen, der über weitreichende Verbindungen in verschiedenen deutschen Wirtschaftszweigen verfügt, bringt auch die bestehenden Anteilseigner von MediaGate, Prof. Dr. Volker Gruhn, Gründer von Adesso, einem grossen IT-Unternehmen aus Deutschland, und Ilkay Gündogan, Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft und Profifußballer beim FC Barcelona, mit. OnchainLabs wird alle Vermögenswerte und Mitarbeiter von MediaGate übernehmen, einschliesslich einer grossen NFT-Sammlung von Sorare.com, die weiterhin von Richard Roeser verwaltet wird. Die Sammlung hat einen siebenstelligen Wert und generiert regelmässige Erträge durch das Play-to-Earn-Programm von Sorare.Darüber hinaus wird Tobias Schneider, ein Serienunternehmer und ehemaliger olympischer Athlet, als Teil des Gründerteams zu OnchainLabs stossen und die Rolle des Chief Operating Officer übernehmen.

Die Mitbegründer von OnchainLabs, Naemi Hügli, Tobias Schneider und Florian Ehrbar, zeigten sich stolz über das starke Vertrauensvotum des Investors und betonten das Engagement des Teams, ein bedeutender Akteur in der Blockchain-Branche zu werden. «Wir freuen uns unglaublich über dieses neue Kapitel für OnchainLabs. Der strategische Zusammenschluss mit MediaGate und die Unterstützung durch unsere Investoren positionieren uns perfekt, um im Bereich der Web3-Innovation führend zu sein», sagt Florian, CEO OnchainLabs.

Mit der starken Unterstützung der aktuellen Investorenrunde, die die Seed-Runde erfolgreich gemacht hat, wird OnchainLabs den Fokus auf den Ausbau des Teams und der Verbesserung der Produktbereitstellung legen. Ausserdem wird das Unternehmen in das Crypto Valley in Zug umziehen, um im Herzen des Blockchain-Hubs in der Schweiz zu sein. (OnchainLabs/mc/hfu)

OnchainLabs