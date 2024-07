Onward Medical erhält Fremdfinanzierung von bis zu 52,5 Mio Euro

Über ONWARD Medical

ONWARD® Medical ist ein Medizintechnikunternehmen, das Therapien zur Wiederherstellung von Bewegung, Funktion und Unabhängigkeit bei Menschen mit Rückenmarksverletzungen (SCI) und Bewegungsstörungen entwickelt. Auf der Grundlage von mehr als einem Jahrzehnt wissenschaftlicher Entdeckungen, präklinischer und klinischer Forschung in führenden Krankenhäusern, Rehabilitationskliniken und neurowissenschaftlichen Labors hat das Unternehmen die ARC Therapy™ entwickelt, die von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) mit zehn Breakthrough Device Designations ausgezeichnet worden ist.

Die ONWARD ARC-Therapie ist eine gezielte, programmierte Rückenmarkstimulation, die über die externen ARC-EX®- oder implantierbaren ARC-IM®-Plattformen des Unternehmens verabreicht werden kann. Die ARC-Therapie kann auch über die ARC-BCI™-Plattform des Unternehmens verabreicht werden, bei der das ARC-IM-System mit der Brain-Computer-Interface-Technologie (BCI) kombiniert wird, um die Bewegung nach SCI durch gedankengesteuerte Kontrolle wiederherzustellen.

Der Einsatz der nicht-invasiven ARC-EX-Therapie verbesserte die Funktion der oberen Gliedmassen nach einer Schädel-Hirn-Transplantation in der globalen Zulassungsstudie Up-LIFT signifikant; die Ergebnisse wurden im Mai 2024 in Nature Medicine veröffentlicht. Das Unternehmen hat bei der FDA einen Zulassungsantrag für das ARC-EX-System in den USA eingereicht und bereitet sich auf die Einreichung eines Zulassungsantrags in Europa vor. Parallel dazu führt das Unternehmen klinische Studien mit seiner ARC-IM-Therapie durch, die positive klinische Zwischenergebnisse für eine verbesserte Blutdruckregulierung nach SCI gezeigt hat. Weitere laufende klinische Studien befassen sich mit dem Einsatz der ARC-IM-Therapie zur Verbesserung der Mobilität nach SCI und der Gangstörungen bei der Parkinson-Krankheit sowie mit dem Einsatz der ARC-BCI-Plattform zur Wiederherstellung gedankengesteuerter Bewegungen der oberen und unteren Gliedmaßen nach SCI. ONWARD Medical hat seinen Hauptsitz in Eindhoven, Niederlande, ein Wissenschafts- und Entwicklungszentrum in Lausanne, Schweiz, und eine US-Niederlassung in Boston, Massachusetts. Das Unternehmen ist an der Euronext Brüssel und Amsterdam notiert (Ticker: ONWD).