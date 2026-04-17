ONWARD Medical schliesst Kapitalerhöhung über 40 Mio. Euro erfolgreich ab

Eindoven / Lausanne – ONWARD Medical N.V. (Euronext: ONWD – US-ADR: ONWRY), das Neurotechnologie-Unternehmen, das wegweisende Therapien zur Wiederherstellung von Bewegung, Funktion und Unabhängigkeit bei Menschen mit Rückenmarksverletzungen (SCI) und anderen Bewegungsbeeinträchtigungen entwickelt, hat im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens durch eine Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern von 13.520.254 neuen Stammaktien einen Bruttoerlös in Höhe von 40,6 Mio. Euro erzielt. Die neuen Aktien wurden zu einem Ausgabepreis von 3,00 Euro pro Aktie angeboten.

Die erfolgreiche Transaktion umfasst eine Investition von 25,0 Mio. Euro durch EQT Life Sciences und wurde im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens bepreist.

„Wir freuen uns über den erfolgreichen Abschluss dieser Transaktion, die uns in unserem Bestreben bestärkt, bahnbrechende Technologien zu entwickeln und zu vermarkten, die Menschen mit Rückenmarksverletzungen und anderen Bewegungsbeeinträchtigungen ihre Mobilität, Funktionsfähigkeit und Unabhängigkeit zurückgeben“, sagte Dave Marver, CEO von ONWARD Medical. „Die starke Unterstützung durch EQT und andere hochkarätige Investoren unterstreicht die rasche Akzeptanz des ARC-EX-Systems und bestätigt unseren erfolgreichen Übergang zu einem Unternehmen in der kommerziellen Phase. Sie bestätigt zudem das Potenzial von ARC-IM, unserer bahnbrechenden implantierbaren Technologieplattform, die derzeit im Rahmen der zulassungsrelevanten Empower-BP-Studie klinisch evaluiert wird.“

ONWARD plant derzeit, den Nettoerlös aus der Privatplatzierung zusammen mit dem vorhandenen Kassenbestand für folgende Zwecke zu verwenden:

Finanzierung von Entwicklungsinitiativen, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Produktentwicklung, klinische Studien und Zulassungsaktivitäten für das in der Erprobung befindliche ARC-IM-System zur Behandlung von Blutdruckinstabilität bei Menschen mit Rückenmarksverletzungen (40 %);

Ausbau der Vertriebsaktivitäten und der damit verbundenen Abläufe zur Unterstützung der Kommerzialisierung des ARC-EX-Systems in den USA, Europa und ausgewählten anderen Regionen (30 %);

Unterstützung und Ausbau von Qualitäts- und Verwaltungsaktivitäten (20 %); und

Zur Finanzierung des Betriebskapitals, für allgemeine Unternehmenszwecke und zur Bedienung bestehender Verbindlichkeiten (10 %).

Der Nettoerlös aus der Privatplatzierung dürfte dem Unternehmen Liquidität bis ins erste Quartal 2028 sichern, vorausgesetzt, dass keine Mittel aus der Kreditfazilität des Unternehmens in Anspruch genommen werden.

Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 20. April 2026 an der Euronext Brüssel, der Euronext Amsterdam und der Euronext Paris notiert und zum Handel zugelassen, und die Zahlung und Lieferung der neuen Aktien wird voraussichtlich am 20. April 2026 erfolgen. Die neuen Aktien sind in jeder Hinsicht den bestehenden Stammaktien des Unternehmens gleichgestellt.

Stifel Europe Securities SAS fungierte als alleiniger globaler Koordinator und gemeinsam mit der Bank Degroof Petercam SA/NV als Joint Bookrunner (die „Joint Bookrunner“) der Privatplatzierung.

Das Unternehmen, EQT sowie bestimmte Mitglieder des Verwaltungsrats haben einer 90-tägigen Sperrfrist zugestimmt, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen. (ONWARD/mc/hfu)