OTC-X: Schweizer Nebenwerte zunehmend nachhaltiger unterwegs

Bern – OTC-X ist die Handelsplattform der BEKB für nichtkotierte Schweizer Nebenwerte. Die zweite ESG-Umfrage in Zusammenarbeit mit schweizeraktien.net zeigt: Die «Kleinen» wachsen in Sachen Nachhaltigkeit zu neuer Grösse heran.

Letztes Jahr wurde mit 11’120 Abschlüssen auf der BEKB-Plattform OTC-X ein neuer Rekord seit dem Bestehen der Plattform erzielt. Das Handelsvolumen mit nichtkotierten Schweizer Nebenwerten erreichte mit 199.7 Millionen Franken den drittbesten Wert. Die OTC-X-Unternehmen werden einerseits immer relevanter. Andererseits kümmern sie sich auch immer stärker um den Bereich Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance) – also die sogenannten ESG-Kriterien. Die BEKB hat sich mit dem Beitritt zur Net-Zero Banking Alliance (NZBA) der UNO verpflichtet, ihre gesamten Kredit- und Anlageportfolios bis spätestens 2050 auf Netto-Null-Emissionen auszurichten. Die aktuelle ESG-Umfrage unter den OTC-X-Nebenwerten zeigt nun, dass auch die kleineren Schweizer Firmen ohne Börsenkotierung den Pfad einer konsequent gelebten Nachhaltigkeit verfolgen.

Messung der eigenen CO2-Emissionen, Nutzung der Erneuerbaren

«Dieses Jahr nahmen 44 Unternehmen an der ESG-Umfrage teil, nach 38 in 2021», sagt Björn Zern, Partner bei schweizeraktien.net AG und Leiter der Umfrage. «Schon die höhere Teilnehmerzahl dokumentiert das Interesse an Transparenz in Sachen Umwelt, Soziales und Governance.» Dies umso mehr, als die Opportunitätskosten durch die allgemeinen Herausforderungen an Management und Verwaltungsräte 2022 signifikant zugenommen hätten.

Zentrale Themen der Nachhaltigkeit sind die Messung der eigenen CO2-Emissionen und der Anteil erneuerbarer Energien am Energiemix. 52.3% der OTC-X-Unternehmen messen inzwischen ihre Treibhausgas-Emissionen, nach 47.4% im letzten Jahr. Zudem haben 84.1% dieser Firmen ihren Erneuerbaren-Anteil gesteigert, 2021 waren es erst 71.1%.

Auch in Sachen Transparenz überzeugen die Schweizer Nebenwerte. «Der Durchschnittswert der Transparenznote erreicht dieses Jahr bemerkenswerte 92.5%», erklärt Björn Zern. Insgesamt 12 Teilnehmer hätten sogar alle 30 gestellten Fragen zur Nachhaltigkeit beantwortet.

Die BEKB unterstützt KMU aller Grössen in ihren ESG-Bemühungen

«Diese Fortschritte bei den Unternehmen unserer Nebenwerte-Plattform OTC-X freuen uns sehr», sagt Urs M. Grunder, Leiter Handel / Financial Institutions bei der BEKB. «Wir sehen Nachhaltigkeit als eine Grundhaltung, die wir mit einer breiten Palette an Produkten und Dienstleistungen unterstützen.» Dazu würden nachhaltige Anlagen für Private wie Institutionelle gehören, ebenso wie nachhaltige Kreditvergabe und Hypotheken.

Die BEKB wird den Schweizer Nebenwerten – und auch allen anderen, börsenkotierten KMU – weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen, damit sie ihre Nachhaltigkeits- und Klimaziele erreichen können. Im Zentrum für Innovation und Digitalisierung ZID arbeitet zum Beispiel ein cross-funktionales Team um Stefan Moser, Leiter BEKB [email protected], an neuen Angeboten für KMU-Kundinnen und -Kunden. Mit Startups wie Cleveron arbeitet [email protected] auch daran, dass Schweizer KMU die Energiebilanz ihrer Liegenschaften optimieren können. Der Heizsektor gehört bekanntlich zu den grössten Hebeln, um Treibhausgas-Emissionen zu senken. Die BEKB setzt als Kantonalbank in den Regionen Bern und Solothurn überall dort an, wo es möglich ist und Sinn macht. (BEKB/mc)