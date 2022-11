Partners Group übernimmt Cloudflight

Baar – Partners Group hat im Auftrag seiner Kunden einen Zukauf getätigt. Der Vermögensverwalter übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung an Cloudflight von der Deutschen Beteiligungs AG.

Die Transaktion bewerte Cloudflight mit einem Unternehmenswert von knapp 400 Millionen Euro, teilt Partners Group am Freitag mit. Cloudflight ist den Angaben zufolge auf Dienstleistungen für die digitale Transformation spezialisiert und beschäftigt derzeit über 1000 IT-Experten in 19 Büros sowohl in Deutschland, Österreich, Niederlande, Polen und Rumänien. Das Unternehmen bietet seinen Kunden unter anderem massgeschneiderte Software zur Digitalisierung ihres Geschäfts.

In den vergangenen drei Jahren habe das Unternehmen seinen Umsatz mehr als verdoppelt und werde seinen Wachstumskurs fortsetzen. Partners Group will sich nun insbesondere auf die Expansion in neue Märkte konzentrieren. (awp/mc/pg)

