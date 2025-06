Partners Group eröffnet in Abu Dhabi Hauptstandort für Nahen Osten

Baar – Der Privatmarkt-Spezialist Partners Group baut seine Präsenz im Nahen und Mittleren Osten aus. Die Gruppe hat dazu in Abu Dhabi einen Hauptstandort eröffnet und will von da aus auch in Afrika oder Zentralasien wachsen, wie es am Dienstag in einer Mitteilung hiess.

Von Abu Dhabi aus will Partners Group das Geschäft im Nahen und Mittleren Osten, Afrika und Zentralasien entwickeln. Die Leitung des Büros übernimmt Suhail Albaz. Abu Dhabi habe sich zu einem wichtigen Standort für Investitionen in die Bereiche Energie, Technologie, Produktion der neusten Generation oder digitale Dienstleistungen entwickelt und ziehe immer mehr Kapital dafür an.

Im Nahen Osten ist die Partners Group bereits seit 2010 mit einer Niederlassung in Dubai präsent. Heute beschäftigen die Portfoliogesellschaften der Gruppe laut den Angaben mehr als 2000 Mitarbeitende in der Region. (awp/mc/pg)