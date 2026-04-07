Pensionskassen rutschen im März ins Minus

Zürich – Die Schweizer Pensionskassen haben im März im Schnitt nach dem Beginn des Irankrieges eine negative Performance von -2,36 Prozent verbucht. Damit ist nun auch die Jahresperformance mit -0,6 Prozent leicht negativ, wie der am Dienstag veröffentlichte Pensionskassen-Monitor von Swisscanto zeigt.

Besonders die Verluste in Schweizer Aktien setzten den Vorsorgeeinrichtungen im März zu. Konkret betrug die Performance in der Kategorie «Aktien Schweiz» laut dem Monitor -7,37 Prozent. Auch die Kategorie «ausländische Aktien» fiel mit -4,08 Prozent besonders negativ aus.

Einzig die Kategorie «Private Equity» mit einem Plus von 3,86 Prozent schlug klar positiv aus, ansonsten legten nur die Anlageklassen Immobilien Schweiz direkt (+0,46%) und Immobilien Ausland (+0,15%) zu. (awp/mc/ps)

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