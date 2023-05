PGIM stärkt mit Mehrheitsbeteiligung an Deerpath Capital Alternatives-Angebot

Newark N.J – PGIM, das globale Investmentmanagement-Unternehmen von Prudential Financial, Inc. (NYSE: PRU) mit einem Volumen von 1,2 Billionen US-Dollar, hat eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Deerpath Capital Management, LP und seinen verbundenen Unternehmen unterzeichnet. Deerpath Capital ist ein US-amerikanischer Verwalter von Privatkrediten und Direktkrediten, der sich in erster Linie auf die Finanzierung von durch Private-Equity-Sponsoren unterstützten Unternehmen im unteren Mid Market-Bereich konzentriert. Deerpath Capital verwaltet derzeit ein Vermögen von mehr als 5 Milliarden US-Dollar.

Deerpath Capital wird seine Investitions- und operative Unabhängigkeit als Teil von PGIM Private Capital (PPC) beibehalten und erhält im Rahmen der strategischen Partnerschaft erhebliche Unterstützung von PGIM. Die Mitbegründer von Deerpath Capital, James Kirby und Tas Hasan, werden das Unternehmen weiterhin als Chief Executive Officer und Chief Operating Officer führen.

„Diese Partnerschaft mit Deerpath Capital spiegelt unser Bestreben wider, unsere Plattform für alternative Anlagen weiter auszubauen“, sagt David Hunt, Präsident und CEO von PGIM. „Sie ergänzt die bestehenden Direktkreditkapazitäten von PGIM Private Capital, indem sie die Expertise im unteren Mid Market-Bereich erweitert und damit die direkte Origination-Plattform der auf den Mittelstand fokussierten Direktkreditplattform von PGIM Private Capital weiter stärkt.“

PGIM vereint die Vorteile globaler Präsenz und umfassender Expertise in den verschiedenen Anlageklassen auf öffentlichen und privaten Märkten und verwaltet eine breite Palette liquider und alternativer Strategien für einige der grössten institutionellen Anleger weltweit. Die Partnerschaft mit Deerpath Capital erweitert das bestehende globale Angebot von PGIM im Bereich der alternativen Anlagen, das derzeit ein verwaltetes Vermögen von 237 Milliarden US-Dollar in Strategien für Immobilien, private Kredite und andere alternative Anlagen umfasst.

„Wir freuen uns sehr, das Deerpath-Team bei PGIM Private Capital begrüssen zu dürfen“, kommentiert Matt Douglass, Präsident und CEO von PGIM Private Capital. „Wir vergeben jedes Jahr Kredite in Milliardenhöhe, und die Kombination von Deerpaths Fähigkeiten im unteren Mid Market und PPCs Fokus auf den Kern-Mittelstand wird dazu beitragen, das Wachstum beider Plattformen in Zukunft erheblich zu beschleunigen.“

Das Deerpath-Team wird eng mit dem Head of Alternatives von PGIM Private Capital, Jeff Dickson, zusammenarbeiten, der neben den PGIM Private Capital-Investitionsplattformen Corporate Mezzanine, Energy Mezzanine und Sustainable Power auch für das Direct Lending verantwortlich ist. Dickson wird mit den Deerpath-Mitbegründern Kirby und Hasan zusammenarbeiten, um das Potenzial der sich ergänzenden Deal-Sourcing-Fähigkeiten der beiden Unternehmen zu maximieren.

„PGIM Private Capital ist seit mehr als 50 Jahren weltweit führend im Bereich der Fremdkapitalinvestitionen und ist ein idealer strategischer Partner für Deerpath. Ihr umfassendes Verständnis des Vermögensverwaltungsgeschäfts, ihre globale Präsenz und ihr Vertriebsnetz werden Deerpath dabei helfen, unsere Plattform für Direktkredite auszubauen, während wir unsere Investitions- und operative Unabhängigkeit bewahren können“, so Kirby, Co-Founder, President und CEO von Deerpath Capital Management, LP.

Seit der Gründung im Jahr 2007 hat Deerpath Capital mehr als 8,8 Milliarden US-Dollar an investiertem Kapital in mehr als 850 Investitionen in einem breiten Spektrum von Branchen und Transaktionsarten eingesetzt. Deerpath Capital verfügt über Kapazitäten für die direkte Kapitalbeschaffung und -investition in den gesamten Vereinigten Staaten mit Büros in New York, Boston, Chicago, Fort Lauderdale und Los Angeles. Darüber hinaus unterhält das Unternehmen Büros in London, Seoul und Australien, um internationale Investoren zu betreuen. Die mehr als 80 Mitarbeiter von Deerpath verfügen über fundierte Fachkenntnisse im Bereich der direkten Kreditvergabe für den unteren Mittelstand.

Sera Global fungierte als exklusiver Finanzberater und Purrington Moody Weil LLP als Rechtsberater von Deerpath Capital. BofA Securities fungierte als exklusiver Finanzberater von Prudential, und Debevoise & Plimpton LLP war als Rechtsberater involviert.

Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt, dass alle behördlichen Genehmigungen vorliegen. (PGIM/mc/ps)

Über PGIM

PGIM, der globale Investmentmanager des US-Versicherungskonzerns Prudential Financial, Inc. (NYSE: PRU), ist mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 1,2 Billionen US-Dollar per 31. Dezember 2022 ein weltweit führender Vermögensverwalter. Mit Niederlassungen in 18 Ländern, bieten die Geschäftsbereiche von PGIM eine Reihe von Anlagelösungen für private und institutionelle Investoren auf der ganzen Welt. Die breite Palette von Anlageklassen umfasst Public und Private Fixed Income ebenso wie fundamentale und quantitative Aktienstrategien, Immobilien und Alternatives. Weitere Informationen über PGIM finden Sie unter pgim.com.