PGIM Fixed Income stellt Leiter Institutional Sales für die Schweiz ein

London – PGIM Fixed Income, ein globaler Vermögensverwalter, der mit einem verwalteten Vermögen von 868 Milliarden US-Dollar* aktiv gemanagte Strategien für alle Anleihenmärkte anbietet, hat Jacques-Etienne Doerr mit sofortiger Wirkung in die neu geschaffene Position des Leiters Institutional Sales für die Schweiz mit Sitz in Zürich berufen.

PGIM Fixed Income ist Teil von PGIM, dem globalen Vermögensverwaltungsgeschäft von Prudential Financial, Inc. (PFI) in den USA (NYSE: PRU), und einer der 10 weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von über 1,3 Billionen US-Dollar*.

Jacques-Etienne Doerr wird Mitglied der Client Advisory Group EMEA von PGIM Fixed Income und berichtet an Sarah McMullen, Leiterin Client Advisory EMEA. Er ist verantwortlich für die Vertiefung der Kundenbasis von PGIM Fixed Income in der Schweiz.

Jacques-Etienne Doerr verfügt über mehr als 27 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltungsbranche, wobei er den grössten Teil dieser Zeit in der Schweiz tätig war. In den vergangenen zwölf Jahren war er bei Vanguard Investments Schweiz engagiert, zuletzt als Managing Officer und Leiter Business Development, wo er 2008 die Schweizer Niederlassung von Vanguard aufgebaut und das Geschäft während seiner Tätigkeit erheblich erweitert hatte.

Zuvor war Jacques-Etienne Doerr als Country Head für die Investment Management Division von Lehman Brothers International (Europa) und als Director Business Development und Client Relationship Management bei GMO Schweiz GmbH tätig. Zu Beginn seiner Karriere hatte er Positionen bei Julius Bär Group und Lombard Odier Group inne.

Sarah McMullen, Leiterin Client Advisory EMEA bei PGIM Fixed Income, kommentiert: «Da wir unser europäisches Angebot weiter ausbauen, freuen wir uns, Jacques-Etienne begrüssen zu dürfen. Er wird für uns eine Präsenz vor Ort in diesem Schlüsselmarkt etablieren. Jacques-Etienne bringt umfangreiche Erfahrungen und Kenntnisse der lokalen Industrie und ein umfassendes Beziehungsnetz mit. Dies wird eine wertvolle Rolle spielen, um sicherzustellen,

dass wir gut positioniert sind, um die Bedürfnisse der Kunden in der Region zu erfüllen.»

Jacques-Etienne Doerr führt aus: «Dies ist ein besonders interessanter Zeitpunkt, sich dem PGIM Fixed Income Team anzuschliessen, um die Präsenz bei Schweizer Anlegern zu verstärken. Erhöhte Unsicherheit und Volatilität schaffen ein herausforderndes Umfeld für Kunden, die ihre Renditeziele erreichen müssen. PGIM Fixed Income hat als reiner aktiver Asset Manager mit hervorragend besetzten Analystenteams und Expertise in allen Fixed Income-Märkten eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorzuweisen. Ich freue mich darauf, zum Aufbau der Bekanntheit und Beziehungen im Markt beizutragen.»

*Alle Daten per 31. März 2020

Über PGIM Fixed Income

PGIM Fixed Income, mit einem verwalteten Vermögen von 868 Milliarden US-Dollar per 31. März 2020, ist ein globaler Vermögensverwalter, der aktiv gemanagte Obligationenstrategien für alle Anleihensegmente anbietet. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Newark, N.J., London, Tokio und Singapur. Weitere Informationen finden Sie unter pgimfixedincome.com.

Über PGIM

PGIM, der globale Investmentmanager des US-Versicherungskonzerns Prudential Financial, Inc. (NYSE: PRU), gehört mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 1,3 Billionen US-Dollar per 31. März 2020 zu den zehn grössten Vermögensverwaltern der Welt*. Mit Niederlassungen in 16 Ländern, bieten die Geschäftsbereiche von PGIM eine Reihe von Anlagelösungen für private und institutionelle Investoren auf der ganzen Welt. Die breite Palette von Anlageklassen umfasst auf Fundamentaldaten und quantitativen Ansätzen basierende Aktienstrategien, Anleihestrategien inkl. Private Debt, Immobilien sowie Alternatives. Weitere Informationen über PGIM finden Sie unter pgim.com.