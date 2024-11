Plenum CAT Bond Dynamic Fonds übersteigt 200 Mio Dollar

Zürich – Der Plenum CAT Bond Dynamic Fonds hat das Fondsvermögen von 200 Millionen Dollar überschritten. Der Fonds wurde im Jahr 2021 als Publikumsfonds aufgelegt und investiert ausschliesslich in Katastrophenanleihen und Geldmarktanlagen. Das Anlageziel besteht darin, eine Überrendite bei marktähnlichem Tail-Risiko zu erzielen.

Dirk Schmelzer, Head Portfoliomanager ILS/CAT Bonds und Partner bei Plenum Investments AG, meint dazu: «Qualität durch Risikoselektion steht bei uns im Anlagefokus und nicht die reine Abbildung des CAT-Bond-Marktes. Darum investieren wir in granulare, voneinander unabhängige Risiken im US-Windsegment. CAT Bonds, die zu Sekundärgefahren exponiert sind und die Schäden über eine bestimmte Periode aggregieren, werden auf ein Minimum reduziert. So erreichen wir ein hohes Mass an Diversifikation in unserem Fonds und sind trotz des eingeschränkten Anlageuniversums in der Lage, die Positionen mit hoher Risikoentschädigung und geringer Korrelation untereinander zu selektieren.»

David Strasser, Senior Portfoliomanager, der für die Modellierung verantwortlich ist, ergänzt: «Nur durch die Selbstbeschränkung der Anlagekapazität auf maximal 650 Mio Dollar oder ca. 1.5% des derzeitigen Marktvolumens kann die Selektivität in einem ohnehin beschränkten Marktsegment gewährleistet werden. Dies ist ein klares Bekenntnis unseren Kunden gegenüber.ʺ Dirk Schmelzer dazu: „Die Anleger verstehen immer besser, dass das Fondsvolumen im CAT Bond-Markt ein kritischer Erfolgsfaktor darstellt und das Anlagevolumen jenem der Anlagenische anzupassen ist. Der Plenum CAT Bond Dynamic Fonds ist ein exklusiver Anlagefonds, der einen Qualitätssprung im hochrentierenden CAT-Bond-Fondssegment darstellt und eine Reaktion darauf ist, dass das Fassungsvermögen vereinzelter CAT Bond Fonds im hochrentierenden UCITS-Anlagesegment an Kapazitätsgrenzen stösst.»

Der Fonds hat eine stark diversifizierende Wirkung in Multi-Asset-Portfolios und eignet sich als alternativer Anlagebaustein. Der Plenum CAT Bond Dynamic Fonds vereint den Wunsch vieler Investoren nach stabil tiefen Korrelationen und einer attraktiven Rendite. Da die Versicherungsprämien von CAT Bonds im historischen Vergleich auf hohem Niveau liegen, die «Jagd auf Renditen» wieder begonnen hat und sowohl geopolitische als auch handelspolitische Risiken sich massiv erhöhen, ist davon auszugehen, dass das Wachstum des CAT Bond-Markts anhält.

Es sind währungsabgesicherte Anteilsklassen in CHF, EUR und USD verfügbar. Der Fonds ist nach Artikel 8 der Europäischen Offenlegungsverordnung (SFDR) klassifiziert. (pd/mc)