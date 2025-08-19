Presse: Schweizer Banken bauen Bargelddienst am Schalter stark ab

Zürich – Schweizer Banken haben laut einer Umfrage von «CH Media» massiv ihre Bargelddienstleistungen am Schalter abgebaut. Gar keine Bargeldschalter mehr betreibe die Berner Kantonalbank. In den 35 Eigenfilialen der Postfinance könne die Kundschaft ebenfalls kein Geld mehr am Schalter beziehen.

Die Zürcher Kantonalbank setze zwar auf Digitalisierung, betone allerdings, dass in allen 51 Filialen notfalls das Personal Bargeld aushändige. Bei der UBS werde dieser Service noch an über der Hälfte der 190 Standorte angeboten. Bei der Raiffeisen-Gruppe sei es ein Drittel, wie die Zeitungen schrieben. (awp/mc/ps)