radicant: Closing des Zusammenschlusses mit Numarics ist vollzogen

Zürich – radicant bank ag (radicant) und Numarics AG (Numarics) geben bekannt, dass sie sich per 30. Dezember 2024 zusammengeschlossen haben. 2025 entsteht somit eine schweizweit einzigartige Smart-Banking-Plattform, welche digitale Bankdienstleistungen mit effizienten Administrationsprozessen für Privatkunden und KMU verbindet.

Die beiden Fintech-Pioniere radicant und Numarics haben am 17. Oktober 2024 ihren Zusammen-schluss bekannt gegeben. Heute haben die Aktionäre beider Firmen den Zusammenschluss bestätigt und vollzogen. CEO der neuen radicant holding ag wird der bisherige radicant-CEO, Anton Stadelmann, COO wird Numarics-Mitgründer Kristian Kabashi. Verwaltungsratspräsident wird Marco Primavesi, derzeit Verwaltungsratspräsident von radicant und Mitglied des Bankrats der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB). Mehrheitseigentümerin der neuen radicant ist die BLKB. Die bisher in die Numarics investierten Venture-Capital-Firmen Founderful, FiveT, Seed X, Davidson Capital und die UBS sind auch an der neuen radicant holding ag beteiligt.

«Mit dem erfolgreichen Closing erreichen wir einen entscheidenden Meilenstein und fokussieren uns nun auf die Integration der Produkte. Die radicant App wird mit den KI- und Automatisierungsfähigkeiten von Numarics ergänzt, die Numarics App mit dem digitalen Bankkonto», sagt Anton Stadelmann, CEO der neuen radicant: «Unsere Kunden werden von einem einzigartigen, vollständig integrierten Ökosystem an Dienstleistungen profitieren können, welches den Aufwand für administrative und finanzielle Belange für KMU aber auch Privatpersonen auf ein Minimum reduzieren wird. Wir wollen für unsere Kundinnen und Kunden Zeit und Räume schaffen, um sich auf die wichtigen Sachen konzentrieren zu können.»

«Der Zusammenschluss markiert einen Wendepunkt: Wir kombinieren Innovation und Effizienz, um für KMU und Privatkunden ein neues Mass an Einfachheit und Kontrolle in Finanz- und Verwaltungsprozessen zu schaffen. Es geht darum, mehr als nur Banking zu bieten – wir gestalten die Zukunft der smarten Geschäftswelt,» sagt der COO der neuen radicant, Kristian Kabashi.

Marco Primavesi, Verwaltungsratspräsident, ergänzt: «Der Zusammenschluss eröffnet uns neue Wachstumschancen, insbesondere im KMU-Segment, und stellt einen wichtigen Schritt zur Digitalisierung der Finanz- und Verwaltungsprozesse dar. Nach der Gründung und dem Markteintritt ist dies für radicant ein weiterer wichtiger Wachstumsschritt.»

Die neue radicant vereint das digitale Banking-, Investment- und Vorsorgeangebot der radicant bank ag mit der marktführenden und preisgekrönten Administrations- und Treuhandlösung von Numarics AG. Dies schafft ein integriertes Ökosystem, das sowohl KMU als auch Privatkunden in Finanzfragen umfassend unterstützt und administrative Prozesse deutlich vereinfacht. Erste Smart-Banking-Produkte für private und KMU-Kunden sind im Verlauf des Jahres zu erwarten.

Der Zusammenschluss markiert den Abschluss eines sehr erfolgreichen Jahres für radicant. Nach einer Transformationsphase Anfang des Jahres konnten im Jahr 2024 die Anzahl Kundinnen sowie Kunden und die Kundengelder deutlich gesteigert werden. Nach der Etablierung von radicant als beliebte Bank für Dienstleistungen rund um das Alltagskonto und dem erfolgreichen Eintritt in das Vorsorgegeschäft 3a, werden 2025 die Produkteentwicklungen rund um Automatisierung und Smart Banking das Angebot erweitern. (radicant/mc/hfu)

