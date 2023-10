Radicant eröffnet Pop-up-Filiale in Zürich  

Zürich – radicant bank ag (radicant), die erste digitale Nachhaltigkeitsbank der Schweiz, eröffnet eine Pop-up-Filiale im Finanzzentrum der Schweiz, am Bahnhofplatz 1 in Zürich. Bis zum 14. Oktober (werktags von 9 bis 18 Uhr; am Samstag, den 7.10. von 10 bis 16 Uhr) kann die Bank hautnah erlebt werden. Damit unterstreicht radicant ihren Anspruch auf Transparenz und Nahbarkeit.

Ziel der Pop-up-Filiale ist es, mit den Kundinnen und Kunden in persönlichen Kontakt zu treten und das Konzept der digitalen Nachhaltigkeitsbank einer interessierten Öffentlichkeit vorzustellen.



Ausserdem werden in der temporären Bankfiliale verschiedene Events angeboten, unter anderem zum Thema “Viele Wege führen in die finanzielle Unabhängigkeit” (10. Oktober, 18 – 21 Uhr) mit Finanz-Influencerinnen und Unternehmerinnen Francesca Barbera-Eckert, Cristina Jaeger, Patrizia Laeri und Olga Miler. Kurzentschlossene können heute am Community-Event teilnehmen, der von 18 bis 23 Uhr ebenfalls in der Pop-up-Filiale stattfindet. Hier erwartet die Besucherinnen und Besucher ein After-Work-Event inklusive Apéro, Networking-Möglichkeiten und spannenden Vorträgen.

Nachhaltiges Bankangebot und ein auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen ausgerichtetes Investmentmandat

radicant hat sich im August dieses Jahres dem breiten Publikum geöffnet. Das nachhaltige Bankangebot umfasst grundlegende Bank- und Zahlungsfunktionen (virtuelle und physische Debitkarte, Apple Pay, Google Pay, TWINT). radicant bietet ausserdem ein auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen ausgerichtetes Investmentmandat an. (radicant/mc/hfu)