radicant lanciert CO2-Tracker für Zahlungen

Zürich – radicant bank ag (radicant) ist die erste digitale Nachhaltigkeitsbank der Schweiz, die sich konsequent an den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN orientiert. Neu bietet radicant ihren Kundinnen und Kunden mittels App die Möglichkeit, den CO 2 -Fussabdruck ihrer Zahlungen zu verfolgen und so wichtige Erkenntnisse über einen nachhaltigeren Lebensstil zu erhalten. radicant kooperiert dazu mit dem Schweizer FinTech Contovista AG sowie Deedster, einem Spezialisten für datengetriebene Lösungen zur CO 2 -Reduktion.

Der persönliche CO 2 -Fussabdruck, also die Menge an Treibhausgasen, die jede Person mit ihrem Verhalten und ihrem Konsum produziert, ist zu einer wichtigen Kenngrösse geworden, wenn es darum geht, den eigenen Lebensstil nachhaltiger zu gestalten. Kundinnen und Kunden der Schweizer Nachhaltigkeitsbank radicant haben es ab sofort leichter: Neu wird in ihrer Banking-App der CO 2 -Fussabdruck ihrer Transaktionen angezeigt, vom Online-Einkauf über den Tankstellenbesuch bis hin zur Übernachtung im Hotel. Eine Übersicht fasst die Emissionen verschiedener Lebensbereiche zusammen und gibt Aufschluss über das eigene Verhalten im Vergleich mit dem 2-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens.



„Das Ziel von radicant ist es, unseren Kundinnen und Kunden nicht nur zu helfen, nachhaltig zu investieren, sondern sie über unser Banking-Angebot auch im Alltag zu unterstützen, Erkenntnisse über ihren Lebensstil zu gewinnen“, sagt Rouven Leuener, Co-CEO von radicant.

Zusammenarbeit mit Contovista und Deedster

Der CO 2 -Tracker ist ein Modul des „Personal Finance Managers“, einem vom Schweizer FinTech Contovista entwickelten digitalen Finanz-Assistenten, der in der radicant-App zum Einsatz kommt. „Wir sind der festen Überzeugung, dass jede Veränderung und Verbesserung damit beginnt, die aktuelle Situation transparent erfassen und verstehen zu können“, sagt Claudia Dietschi, Head of Sales und Customer Success von Contovista. „Beim Carbon Footprint Manager legen wir grossen Wert darauf, den individuellen ökologischen Fussabdruck jedes Users übersichtlich darzustellen und klar verständlich zu machen.“

Grundlage für die CO₂-Berechnungen sind Schweizer Klimadaten, die Contovistas Partner Deedster, ein führender schwedischer Spezialist für Nachhaltigkeitsdaten, bereitstellt. Für die individuellen Berechnungen werden dabei über 90 Datenquellen und Methoden genutzt. „Gemeinsam können wir den Einzelnen dazu befähigen, Massnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen und einen nachhaltigen Lebensstil für alle zugänglicher und attraktiver zu machen“, sagt Niclas Persson, CEO von Deedster.