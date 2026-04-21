Raiffeisen-Kunden können mit «Rundungssparen» ihr Vermögen aufbauen

St. Gallen – Raiffeisen will ihre Kundinnen und Kunden zum vermehrten Sparen und Anlegen motivieren. Mit der Funktion des «Rundungssparens» können sie neue jede ihrer Zahlungen mit der Debitkarte oder mit Twint auf einen nächsthöheren Betrag aufrunden, wobei die Differenz automatisch auf das Sparkonto, in einen Fondssparplan oder in die digitale Vermögensverwaltung fliesst.

Die Raiffeisen-Kundinnen und -Kunden erhielten damit eine einfache Methode für den systematischen Vermögensaufbau mit Kleinbeträgen, teilte die Genossenschaftsbank am Dienstag mit. Konkret können die Zahlungsbeträge jeweils auf den nächsten Franken oder die nächsten fünf oder zehn Franken aufgerundet werden. Aktiviert werden kann die Funktion «Rundungssparen» im E-Banking. Sie ist kostenlos.

Raiffeisen hat zudem bei ihrer digitale Vermögensverwaltung «Rio» das Mindestanlagevolumen deutlich gesenkt: Dieses beträgt künftig noch 500 Franken statt wie bisher 5000 Franken. Die Anlegerinnen und Anleger in der Vermögensverwaltung «Rio» verfügen des Weiteren neu über mehr optional wählbare «Fokusthemen». Neu können sie ihr Portfolio um die Bausteine Kryptowährungen, Gold und Immobilien ergänzen. (awp/mc/ps)