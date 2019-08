Raiffeisen verdient im ersten Halbjahr weniger – Operativ auf Kurs

St. Gallen – Die Raiffeisen-Gruppe hat im ersten Halbjahr deutlich weniger verdient. Die drittgrösste Bankengruppe der Schweiz erklärt dies primär mit Effekten aus der Neuausrichtung. Im eigentlichen Geschäft läuft es jedoch relativ gut.

„2019 ist für Raiffeisen ein Jahr des Übergangs“, liess sich CEO Heinz Huber in der Mitteilung vom Mittwoch zitieren. Trotz der „notwendigen Neuausrichtung“ und trotz des anspruchsvollen Umfelds habe die Bank ein gutes operatives Ergebnis erwirtschaftet, so sein Fazit. Unter dem Strich steht allerdings ein knapp 15 Prozent tieferer Reingewinn von 355 Millionen Franken. Auch der Geschäftserfolg, also das operative Ergebnis, nahm um fast 14 Prozent auf 446 Millionen ab.

Ein Grund dafür: Die Kosten waren zwar rückläufig, doch die Erträge sanken noch stärker. Zudem seien die Gewinnkennzahlen durch eine Abschreibung von 26 Millionen auf dem neuen Kernbankensystem und einer Wertberichtigung von 38 Millionen auf der Leonteq-Beteiligung geschmälert worden, hiess es.

Die Leonteq-Wertberichtigung erfolgt laut den Angaben wegen der negativen Kursentwicklung. Im Juli hatte Raiffeisen angekündigt, Ankeraktionär beim Derivatspezialisten bleiben zu wollen. Der Anteil von 29 Prozent werde entgegen früheren Plänen nicht abgebaut.

Kerngeschäft steigert Einnahmen

Der Geschäftsertrag sank im Vorjahresvergleich um 7,2 Prozent auf 1,52 Milliarden. Dieser Vergleich enthält aber noch Beiträge der früheren Privatbankentochter Notenstein La Roche, die per 2. Juli 2018 an Vontobel verkauft wurde.

Ohne diesen Effekt habe der Geschäftsertrag nur um 3 Prozent abgenommen, wurde betont. Dieser Rückgang sei insbesondere auf tiefere Beteiligungserträge und auf den Rückgang der anderen ordentlichen Erträge zurückzuführen.

Der Nettoerfolg aus dem wichtigen Zinsengeschäft sei hingegen um 1,1 Prozent gestiegen, und dies „trotz angespannter Margensituation“. Auch der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft nahm laut den Angaben leicht zu (+0,4%).

Höhere Kosten im Kerngeschäft

Der Geschäftsaufwand nahm um 6,6 Prozent auf 934 Millionen ab. Ohne Notenstein La Roche stieg er hingegen leicht (+0,6%), was die Bank mit einem höheren Personalaufwand beziehungsweise Restrukturierungsrückstellungen im Zusammenhang mit dem Sparprogramm erklärt.

Wie die Bankengruppe im April ankündigte, will sie in ihrer Zentrale 100 Millionen Franken einsparen. Fast jede zehnte Stelle fällt dort weg – konkret bis zu 200 der aktuell knapp 2’200 Jobs. Die Einsparungen würden ab dem Geschäftsjahr 2020 zu Buche schlagen.

Hypotheken nehmen zu

Die verwalteten Kundenvermögen nahmen gegenüber Ende 2018 um 3,9 Prozent auf 203,7 Milliarden Franken zu. Der Netto-Neugeldzufluss wurde mit 4,9 Milliarden angegeben. Und die Hypothekarausleihungen stiegen um 1,5 Prozent auf 182,2 Milliarden.

Auf gutem Weg sieht sich die Bankengruppe, die neuen Eigenmittelanforderungen zu erfüllen. Mit einer risikogewichteten TLAC-Quote (Total Loss-Absorbing Capacity) von 17,7 Prozent liege man bereits heute in der Nähe der per Anfang 2026 geforderten Quote von 17,9 Prozent.

Der Ausblick auf die zweite Jahreshälfte ist derweil vage. Die Bank geht lediglich davon aus, dass der Druck auf die Zinsmargen anhalten wird. Priorität habe weiterhin die Neuausrichtung der Bank. Im ersten Halbjahr seien mit der Vereinfachung der Gruppenstruktur, der Einführung des neuen Kernbankensystems und der Lancierung des Effizienzprogramms schon wesentliche Meilensteine erreicht worden, hiess es dazu. (awp/mc/pg)