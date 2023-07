Rapidata erhält 1,5 Millionen CHF und leistet Pionierarbeit bei der Erstellung eines menschlichen Gehirns in der Cloud

Die Investition, die von Acequia Capital und einem Angel-Investor unterstützt wird, wird Rapidata in die Lage versetzen, eine «menschliche Verarbeitungseinheit in der Cloud» aufzubauen und seine Plattform an die Spitze der KI-Datenannotation und der menschlichen Datenverarbeitung zu bringen. Mit der Überzeugung, dass Menschen bei der Entwicklung von KI-Tools von entscheidender Bedeutung sind, zapft Rapidata mit seinem einzigartigen Ansatz ein riesiges Netzwerk von Nutzern weltweit an und positioniert sich damit als entscheidender Akteur bei der Gestaltung der Infrastruktur der KI-Revolution.

Mit dem jüngsten Aufkommen fortschrittlicher KI-Tools befürchten viele Menschen, dass der Mensch obsolet wird. Dies ist jedoch weit von der Wahrheit entfernt. Die von Menschen durchgeführte Datenverarbeitung, wie z. B. die Kommentierung, Validierung und Bewertung, ist für die Entwicklung von KI-Tools von entscheidender Bedeutung. Um diese Millionen von sich wiederholenden Aufgaben, die menschliches Gespür erfordern, zu bewältigen, verlässt sich das einzigartige Modell von Rapidata nicht auf einen festen Mitarbeiterstamm. Stattdessen bietet das Unternehmen eine «menschliche Verarbeitungseinheit in der Cloud», die auf einem riesigen Netzwerk von Nutzern aus der ganzen Welt basiert, oder, wie es einer der Investoren metaphorisch ausdrückte, einen «Wetware»-Service, eine Anspielung auf das Wort «Hardware», das sich auf das glibberige menschliche Gehirn bezieht.

Technologie in kleineren Projekten verifiziert

Die Technologie wurde bei kleineren Projekten eingesetzt und verifiziert, und der nächste Schritt ist die Ausweitung auf grössere Branchenakteure. Die von BlueYard Capital, einem prominenten Investor in technologieorientierte Startups, geleitete Investitionsrunde verschafft Rapidata die notwendigen Ressourcen, um das Team zu erweitern und ein ausgereifteres und komplexeres Produkt zu entwickeln. Damit kann das Unternehmen in den bestehenden Markt für Datenetiketten eindringen, ihn erweitern und sich als wichtiger Akteur etablieren. Die Mittel werden es Rapidata auch ermöglichen, eine Version seines Produkts für den Massenmarkt zu entwickeln, die zu Beginn möglicherweise nicht rentabel ist.

Mit früheren Investitionsrunden von Venturekick und dem Wingman Campus Fonds in Höhe von insgesamt CHF 70’000, markiert diese Finanzierungsrunde einen bedeutenden Schritt in Rapidatas Wachstumskurs. Die Gelder werden in den Ausbau des Teams und in einen strategischen Vorstoss in wichtige Märkte investiert, darunter die Vereinigten Staaten, wo viele der wichtigsten Akteure der KI-Branche ansässig sind.

«Der Gewinn von Venture Kick gab uns eine finanzielle Grundlage, die es uns ermöglichte, spezielle Aufgaben und Unsicherheiten an erfahrenes Personal auszulagern, was die Effizienz unserer Arbeit steigerte und somit den Fortschritt des Produkts beschleunigte. Vielleicht am wichtigsten ist, dass wir den Eindruck haben, dass wir durch die Teilnahme am Venture Kick auch eine Reihe von externen Investoren kennengelernt haben, was für die Zusammenstellung der Finanzierungsrunde wichtig war», sagte Jason Corkill, Mitbegründer und CEO von Rapidata. «An alle potenziellen Mobile-Tech-Unternehmer, die heute in der Schweiz ein Unternehmen gründen: Bewerben Sie sich für das Venture Kick Programm! Es hat uns schon früh den Fokus gegeben und es war eine grossartige Erfahrung», so Jason weiter.

Die ursprüngliche Idee zu Rapidata entstand Ende 2021, als Jason ein Praktikum in der Computer Vision absolvierte, bei dem er eine Menge Bilder für die von ihm entwickelte Anwendung akribisch beschriften musste. Während er sich darüber beschwerte, überlegte Marian Kannwischer, Mitgründer und CTO, dass es ein grossartiges Produkt wäre, wenn man ein menschliches Gehirn in der Cloud hätte, auf das man einfach zugreifen könnte, um Aufgaben zu erledigen; so wurde die Idee von Rapidata geboren.

Rapidata gewann Venture Kick Stage 2 im Jahr 2023. (Venturekick/mc/hfu)