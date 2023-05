Ratingagentur Fitch bestätigt Bestnote «AAA» für Schweiz

Frankfurt – Die US-Ratingagentur Fitch bewertet die Bonität der Schweiz weiter mit der Bestnote. Das Emittenten-Ausfall-Rating für die langfristigen Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (LTFC) bleibt unverändert bei «AAA» mit dem Ausblick «stabil», wie die Agentur am Freitagabend mitteilte.

Das Rating widerspiegle die stark Wert generierende Wirtschaft in der Schweiz. Ausserdem führe die vorsichtige Wirtschafts- und Steuerpolitik zu einem hohen Mass an makroökonomischer Stabilität und einer relativ tiefen Verschuldung, so Fitch.

Die von der Regierung orchestrierte Übernahme der Credit Suisse durch die UBS habe geholfen, global systemkritische Banken vor Schwierigkeiten zu schützen. Zudem sei dadurch auch eine Krise innerhalb des Schweizer Bankensektors verhindert worden. Gleichzeitig seien aber auch die hohen Risiken für den Staat und die Bevölkerung wegen der Wichtigkeit des Sektors zu Tage getreten. (awp/mc/ps)