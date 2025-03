RealUnit Schweiz AG erzielt Rekordgewinn

Baar – Die Investmentgesellschaft RealUnit Schweiz AG rapportiert den höchsten Jahresgewinn in der Firmengeschichte von 4,33 Mio Franken vor Steuern für das Geschäftsjahr 2024. Per 31. Dezember 2024 betrug der Net Asset Value (NAV) pro Aktie 1.15 Franken, was einer Jahresperformance von 11.9 % entspricht.

Im Anlagejahr 2024 konnte die Gesellschaft mit ihrer Sachwert-Strategie ihren Jahreserfolg vor Steuern auf 4,33 Mio Franken (Vorjahr 245’000 Franken) steigern. Der Hauptertrag wurde durch den Gewinn mit physischen Edelmetallen sowie digitalen Währungen erzielt. Der Personal- und betriebliche Aufwand stieg um 18.6% gegenüber dem Vorjahr, was mehrheitlich auf die Mehrkosten für den Markteintritt nach Liechtenstein und Deutschland zurückzuführen ist. Die Aktiven der Bilanz bestehen vorwiegend aus physischen Gold- und Silberbeständen sowie finanzstarken Unternehmensbeteiligungen, hauptsächlich aus der Schweiz. Die Gesellschaft verfügt über einen grosszügigen Liquiditätspuffer und hat keine langfristigen Schulden.

Markteintritt Deutschland

RealUnit hat nach der Genehmigung der Börsenprospekte durch die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) im Juli 2024 die Marktöffnung in Deutschland umgesetzt. Ein wesentlicher Kommunikationskanal dabei ist der neu lancierte Podcast «Klartext Finanzen». Das Bedürfnis nach einer wertstabilen, diversifizierten Kapitalanlage in Sachwerte aus der Schweiz scheint in Deutschland gross zu sein. Die Investmentgesellschaft hat im abgelaufenen Geschäftsjahr eine stetige Nachfrage sowohl nach den börsenkotierten Inhaberaktien als auch nach den tokenisierten Namensaktien aus dem nördlichen Nachbarland festgestellt.

Ausblick: Krisenresistenz und Werterhalt in unsicheren Zeiten

Die Investmentgesellschaft ist erfolgreich ins 2025 gestartet. Der indikative NAV per 28. Februar 2025 liegt bei CHF 1.20 pro Aktie, was einem Plus von 4.30% entspricht. Das aktuelle Marktumfeld ist weiterhin von geopolitischen Unsicherheiten und hoher Staatsverschuldung geprägt. Es ist entsprechend mit volatilen Märkten im laufenden Jahr zu rechnen. Die RealUnit Schweiz AG ist der Meinung, dass sie mit ihren Investments bestehend aus einer starken Gewichtung von Edelmetallen und eher defensiven Aktien in diesem Umfeld gut positioniert ist, um das Vermögen ihrer Aktionärinnen und Aktionäre bestmöglich zu schützen. (pd/mc/pg)