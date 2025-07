Redstone.VC bringt mit dem Redstone Global Venture ELTIF erstmals einfach zugängliche VC-Diversifikation über eine ISIN auf den Markt

Berlin – Mit dem Start des Redstone Global Venture ELTIF öffnet Redstone für institutionelle, professionelle und semi-professionelle Investoren erstmals auf einfache Weise via Depotbanken die Tür zur Assetklasse Venture Capital.

Über einzelne ISIN´s wird eine breit diversifizierte Beteiligung an über 200 Technologieunternehmen weltweit möglich – inklusive regelmässiger Ausschüttungen von angestrebten 2-3 % p.a. und einer semi-liquiden Struktur, die planbare Rückgaben ab dem 8. Jahr erlaubt.

Investments und Exits liegen in einer Hand

Der Redstone Global Venture ELTIF (RGV) ist ein innovativer European Long-Term Investment Fund (ELTIF), der es den genannten Anlegern ermöglicht, VC-Investments auf Fondsniveau in institutioneller Qualität zu tätigen – ohne die übliche doppelte Gewinnbeteiligung klassischer Fund-of-Funds.

Der Feeder-Fonds wird von Redstone gemanagt – Investments und Exits liegen in einer Hand, was Transparenz, Kontrolle und Performance ermöglicht. Diese Struktur erlaubt nicht nur die strategische Allokation in über zehn vertikal spezialisierte Fonds von Redstone (z. B. FinTech, Deep Tech, Health, AI, Education), sondern auch die Integration neuer Strategien.

Diversifikation auf neuem Niveau

Investoren profitieren von einer aussergewöhnlich breiten Streuung:

Über 200 Startups weltweit

Mehr als zehn Technologiesektoren

Zugang zu unterschiedlichen Geografien, Phasen und Geschäftsmodellen

Damit adressiert der Fonds eines der zentralen Bedürfnisse institutioneller Kapitalgeber: Risikodiversifikation bei gleichzeitigem Zugang zu Innovationstreibern. Studien zeigen, dass Venture Capital in ausgewogenen Portfolios eine wichtige Rolle spielt – als Rendite-Treiber, als Inflationsschutz und als strategische Absicherung gegen makroökonomische Schocks.

Erstmals lässt sich ein global diversifiziertes Venture-Portfolio über einzelne ISIN´s abhängig von der Investmentsumme bei den meisten Europäischen Banken zeichnen: https://www.redstone.vc/rgv-eltif Damit wird ein Zugang geschaffen, der bisher komplexen rechtlichen, administrativen und wirtschaftlichen Hürden unterlag.

„Venture Capital war bisher eine zwar hochattraktive, aber schwer zugängliche Assetklasse – selbst für viele Institutionelle. «Mit dem Redstone Global Venture ELTIF erleichtern wir den Zugang nicht nur administrativ, sondern auch strategisch – durch Kontrolle über alle Fondsentscheidungen“, sagt Michael Brehm, General Partner bei Redstone. „VC sollte auch in Europa ein Baustein für jedes zukunftsgerichtete Portfolio sein, so wie es in vielen anderen Regionen schon längst Standard ist.“

Darüber hinaus wird der Global Venture ELTIF auch als Basis genommen, um über die Plattform NAO die Asset Klasse VC nun auch für Privatanleger zugänglich zu machen – und das zu einem historisch attraktiven Einstiegszeitpunkt. (Redstone/mc/hfu)