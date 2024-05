Redstone-Studie: Minimale Änderung in der Universitätspolitik könnte unternehmerische Revolution in Europa auslösen

Zürich – Heute veröffentlicht die europäische Risikokapitalgesellschaft Redstone mit Unterstützung des Münchner Think Tanks AlpMomentum und des European Startup Network (ESN) mit Sitz in Brüssel eine umfassende Studie mit dem Titel „Redstone University Startup Index: Europe’s Trillion Euro Opportunity“. Diese Studie untersucht die unternehmerische Effizienz von Universitäten in ganz Europa und zeigt sowohl die aktuellen Auswirkungen als auch die potenziellen Möglichkeiten für wirtschaftliches Wachstum durch die Gründung von Startups auf.

Wesentliche Erkenntnisse: Die Studie zeigt erhebliche Diskrepanzen in der Effektivität der europäischen Universitäten bei der Schaffung von wirtschaftlichem und politischem Mehrwert durch Unternehmensgründungen auf. Ausserdem zeigt die Studie das enorme wirtschaftliche Potenzial, das Europa nutzen könnte. Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehören:

Wachstumspotenzial : Durch die Optimierung der Effizienz bei der Gründung von Startups könnten europäische Universitäten in den nächsten 10 Jahren über 157.000 zusätzliche Startups schaffen. Dies könnte zu folgendem führen: 6,1 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze, 400 Milliarden Euro zusätzliche Steuereinnahmen, 2,6 Billionen Euro zusätzliches BIP = ein Beitrag von fast dem 3,2-fachen der Schweizer Wirtschaft zu Europa.

Potenzial für die Schweiz : 10 schweizer Universitäten in der Studie haben das Potenzial, in den nächsten 10 Jahren über 6.000 zusätzliche Startups zu gründen. Dies könnte zu folgenden Ergebnissen führen: 235.000 zusätzliche Arbeitsplätze, 11 Milliarden Euro an zusätzlichen Steuern 99 Milliarden Euro zusätzliches BIP und, 121 Milliarden Euro zusätzlichem Eigenkapitalwert.

Unterschiede in der Effizienz: Die Effizienz der Universitäten bei der Gründung von Startups variiert, wobei einige Einrichtungen mit 2 Millionen Euro dieselbe wirtschaftliche Wirkung erreichen, die andere mit 200 Millionen Euro erzielen.

Universitätsindex & Ranking

Die Studie bewertet Universitäten basierend auf ihrer Effizienz bei der Gründung von Startups und bietet Einblicke in die Leistungsunterschiede zwischen den Institutionen. Im Durchschnitt produzieren die Top-100-Universitäten 16,6 Startups pro 100 Millionen Euro Universitätsbudget, was den Gesamtdurchschnitt von 6,6 Startups deutlich übertrifft. Wirtschaftshochschulen führen das Ranking an, mit Universitäten wie der WHU in Deutschland, die 65 Startups pro 100 Millionen Euro schafft, und der Universität Paris Dauphine mit 35 Startups pro 100 Millionen Euro, was Massstäbe in unternehmerischer Effizienz setzt.

Schweiz: Index der Städte

In der Studie werden auch besorgniserregende regionale Unterschiede hervorgehoben, wobei die Schweiz ein erhebliches wirtschaftliches Wachstumspotenzial aufweist. Die Universitäten in den 7 Schweizer Städten, die in die Studie einbezogen wurden, produzieren im Durchschnitt 6,2 Start-ups pro 100 Millionen Euro Universitätsbudget. Während Lausanne aufgrund der Präsenz von Wirtschaftshochschulen wie dem IMD 8 Start-ups pro 100 Millionen Euro Hochschulbudget hervorbringt, liegt Zürich mit nur 2 Start-ups für das gleiche Budget zurück. Die ETH Zürich ist mit rund 4,4 Start-ups pro 100 Millionen Euro Budget Spitzenreiter. Diese Erkenntnisse betonen, wie wichtig gezielte Optimierungen und unterstützende Ökosysteme sind, um den unternehmerischen Output sowohl auf nationaler als auch auf städtischer Ebene zu maximieren.

Empfehlungen für politische Entscheidungsträger und Universitäten

Um das volle Potenzial auszuschöpfen, empfiehlt die Studie mehrere Schlüsselmassnahmen, auf die sich die in den Rankings führenden Universitäten bereits konzentrieren. Die wichtigste ist: „Entrepreneurship als dritte tragende Säule neben Forschung und Lehre an den europäischen Universitäten etablieren.“ Michael Brehm, Initiator und Mitautor der Studie sowie Gründungspartner des VC Redstone, betont die entscheidende Rolle der Universitäten bei der Gestaltung der zukünftigen Wirtschaftslandschaft Europas. „Das Ausmass des ungenutzten Potenzials der europäischen Universitäten ist erstaunlich. Einige der einfachsten Massnahmen wären jedoch folgende: Studenten mit den notwendigen Fähigkeiten ausstatten, Startups als Karriereoption präsentieren und Netzwerke ausbauen. Mit geringen oder gar keinen zusätzlichen Kosten könnten diese Einrichtungen ihren Beitrag zur Gesellschaft und zur Wirtschaft erheblich steigern und dazu beitragen, Europa in ein technologisches Powerhouse zu verwandeln», so Brehm.

Lukas André, Partner Redstone VC Schweiz, betonte auch, wie wichtig die interdisziplinäre Zusammenarbeit und starke Alumni-Netzwerke für das Erreichen dieser Ziele sind. „Die Verbindung der richtigen Leute und die Förderung des Austauschs zwischen betriebswirtschaftlichen, technischen und wissenschaftlichen Programmen und Universitäten könnten die Innovation und den Erfolg von Start-ups weiter vorantreiben“, fügte er hinzu.

Laut Clark Parsons, dem Geschäftsführer des ESN, unterstreicht die Studie das Potenzial von Start-ups, Europa dabei zu helfen, seine Wettbewerbslücke gegenüber den USA und Asien zu schliessen. „Es gibt mehrere kostengünstige bis kostenlose Massnahmen für politische Entscheidungsträger in ganz Europa, die die Gründung von Start-ups aus den Universitäten heraus fördern würden. Wir hoffen, dass die nächste Europäische Kommission und das Parlament die Mitgliedstaaten ermutigen werden, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um bessere Startup-Bedingungen zu schaffen, einschliesslich der Erschliessung des vollen Innovationspotenzials unserer universitären Ökosysteme.“ (Redstone/mc/ps)

Die Studie

Die Studie wurde in den letzten 1,5 Jahren durchgeführt und analysiert die Budgets von 457 Universitäten und Forschungseinrichtungen sowie die Startup-Economy in 34 europäischen Ländern. Von allen Startups, die 2023 in Europa gegründet werden, wurden in der Studie etwa 7.500 Startups mit diesen Bildungs- und Forschungseinrichtungen abgeglichen, basierend auf unternehmerischen Alumni-Beziehungen oder direkten Universitätsausgründungen. Anhand der Analyse der Budgets berechnete das Team die Effizienz der gegründeten Start-ups, sowohl in Bezug auf die Anzahl der Startups als auch auf die Unicorns. Ausgehend von den 100 leistungsstärksten Universitäten konnte die Studie das Potenzial aller inkludierten akademischen Bildungseinrichtungen berechnen. Auf diese Weise wurde ein Index nach verschiedenen Kategorien wie Universitäten/Hochschulen, Grösse der Einrichtungen oder regionalen Leistungen erstellt.

Weitere Informationen und Zugang zur vollständigen Studie finden Sie unter: https://www.redstone.vc/research/redstone-university-startup-index

Redstone VC

Redstone ist eine europäische Risikokapitalgesellschaft mit Hauptsitz in Berlin, Zürich und weiteren europäischen Städten. Redstone betreibt Startup-Fonds, die in junge Wachstumsunternehmen mit gezielten Strategien in den Sektoren Built World, Energie, Klima, Fintech, Gesundheit, Industrie, Quantum und Bildung investieren. Das aktuelle Portfolio umfasst mehr als 100 Portfoliounternehmen, wie x.AI, Qonto, PlanRadar, FinanzGuru, Empion und HoloOne. www.redstone.vc