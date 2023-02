Redwheel startet Beratungssparte für Nachhaltigkeitarch

London / Zürich – Der unabhängige Vermögensverwalter Redwheel (ehemals RWC) erweitert mit Greenwheel seine Nachhaltigkeitskompetenzen. Damit werden nachhaltige Anlagelösungen gefördert und ausgebaut, die die der wachsenden Kundennachfrage entsprechen. Stephanie Kelly wird Leiterin von Greenwheel.

Greenwheel wird die Investmentteams von Redwheel für die verschiedenen Fonds Enhanced Integration, Transition und Sustainable in jeder Phase des Produktlebenszyklus beraten und mit unabhängigem Research, Nachhaltigkeitsstrategien und Kundenperspektiven unterstützen.

Tord Stallvik, CEO von Redwheel, sagt dazu: „Unsere Investmentteams arbeiten mit einem hohen Mass an Autonomie und dementsprechend unterscheiden sich auch ihre Ansätze für Nachhaltigkeitsüberlegungen. ESG ist bereits vollständig in alle Teams integriert. Jetzt wollen wir weitere Unterstützung und Anstösse bieten, um branchenführende nachhaltige Lösungen zu schaffen, die die Anforderungen unserer Kunden erfüllen. Greenwheel hilft uns dabei. Die solide Unterstützung durch Greenwheel in Verbindung mit der Autonomie, die wir den Investmentteams bieten, macht uns zu einem attraktiven Anbieter für neue Investmenttalente, die sich auf nachhaltige Investmentstrategien konzentrieren. Wir gehen davon aus, dass dies ein wichtiges Wachstumsfeld für Redwheel wird.“

Engagement und Unterstützung

Die Investmentteams von Redwheel geben während des gesamten Produktlebenszyklus Research bei Greenwheel in Auftrag, um ihre eigenen Analysen zu ergänzen und die Zusammenarbeit mit den Unternehmen, in die investiert wird, zu verbessern. Vor dem Start eines neuen Produkts unterstützt Greenwheel das Team bei der Ausarbeitung des Angebots und berät es bei der Festlegung der Rahmenbedingungen, die zur Erreichung der Fondsziele beitragen. Diese, durch Engagement und Unterstützung geprägte Kooperation, wird auch nach dem Launch der Produkte fortgesetzt.

Stephanie Kelly, die im vergangenen Jahr von Abrdn zu Redwheel kam, wird Leiterin von Greenwheel und steht einem Team von Fachleuten mit viel Erfahrung innerhalb und ausserhalb der Vermögensverwaltungsbranche vor. Dazu gehören etwa die jüngst ernannten Experten Jessica Wan als Leiterin der Sozialforschung und Paul Drummond als Leiter der Klima- und Umweltforschung. Anna Polise kam 2022 als Klimaforschungsanalystin hinzu.

Stephanie Kelly erklärt: „Ich bin total begeistert von dem Expertenteam, das wir für Greenwheel zusammengestellt haben. Sie werden die Anlageteams nicht nur bei der Gestaltung und Anpassung von Anlagevorschlägen und -prozessen unterstützen, sondern auch die Annahmen und das Verständnis für die Komplexität der Klimaerwägungen und vor allem für soziale Fragen hinterfragen, was unserer Meinung nach ein sehr wichtiger Teil der Überlegungen von Kunden und Anlageverwaltern zu nachhaltigen Anlagen ist. Eine wichtiger Anreiz für meinen Wechwel zu Redwheel im letzten Jahr war die Möglichkeit, mehr Einsicht in die Art und Weise zu integrieren, wie Anlageentscheidungen nachhaltig getroffen werden. Wir wollen Produkte entwickeln, die authentisch und integer sind. Unsere Zusammenarbeit mit den Redwheel-Investmentteams läuft bereits und für dieses Jahr sind einige sehr spannende Projekte in Planung.“

Enge Zusammenarbeit

Das Greenwheel-Team wird mit Chris Anker, Head of Sustainability bei Redwheel, zusammenarbeiten. Er leitet weiterhin die Entwicklung und Umsetzung der unternehmensweiten Nachhaltigkeitsrichtlinien und leistet tagtäglich Unterstützung bei der Integration von ESG-Aspekten, Stewardship und Berichterstattung für alle Fonds des Unternehmens. Dazu beaufsichtigt er die Einführung neuer Technologien und Datenquellen zur Unterstützung verantwortungsbewusster Investments in der Praxis und koordiniert den Gesamtansatz des Unternehmens im Bereich Nachhaltigkeit. (Redwheel/mc/ps)

Über Redwheel

Redwheel ist ein spezialisierter, unabhängiger Investmentmanager mit einer aktiven Investmenttradition, die auf einem Fundament aus Innovation, originellem Denken und hoher Überzeugung beruht. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 mit dem Ziel gegründet, ein Umfeld zu schaffen, in dem aussergewöhnliche Fondsmanager mit einem hohen Mass an Investitionsautonomie arbeiten und die Vorteile ihrer Fähigkeiten langfristig maximieren können.

Redwheel ist die operative Marke von RWC Partners, der neue Markenname gilt seit Januar 2022. Mehr auf www.redwheel.com.