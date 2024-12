Relai sichert sich 12 Mio. USD Series A-Finanzierung

Zürich – Das in der Schweiz ansässige Unternehmen Relai, eine selbstverwaltete Bitcoin-Investmentplattform, hat eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 12 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Ego Death Capital erhalten. Mit Plänen für eine europaweite Expansion und eine MiCA-Lizenzierung bis 2025 will Relai den Zugang zu Bitcoin-Investitionen erweitern und seine Position auf dem europäischen Markt stärken.

Inmitten eines schwierigen Fintech-Finanzierungsumfelds hat die Schweizer Bitcoin-Plattform Relai eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 12 Mio. USD abgeschlossen, angeführt von Ego Death Capital mit einem Engagement von 4 Mio. USD. Zu den weiteren Geldgebern gehören Plan B Bitcoin Fund, Timechain und Solit Group.

Relai ist auf selbstverwaltete Bitcoin-Investitionen spezialisiert und richtet sich an Millennials und Bitcoin-Neulinge. Die Mittel werden die geografische Expansion über die Schweiz hinaus vorantreiben und das Unternehmen dabei unterstützen, bis Anfang 2025 eine MICA-Lizenz zu erhalten, die es als eine der ersten Bitcoin-fokussierten Plattformen positioniert, die mit den sich entwickelnden europäischen Regulierungsstandards konform ist.

Mit dieser Finanzierung zielt Relai darauf ab, die Produktentwicklung zu verbessern, seine App auf über 400 Millionen Nutzer zu skalieren und seine Position als Europas führende Bitcoin-only-Plattform für Privatpersonen und Unternehmen zu festigen.

Das Fintech-Unternehmen nahm im Dezember 2024 an der Venture Leaders Fintech in London teil und wurde unter die TOP 100 Swiss Startups von 2022 bis 2024 eingestuft. (Venture Kick/mc/hfu)

