REYL berät Toyota Industries Corporation bei der Akquisition von Viastore

Genf – REYL Corporate Finance (REYL CF), der Investmentbanking-Geschäftsbereich von REYL Intesa Sanpaolo (REYL), agiert als alleiniger Finanzberater der Toyota Industries Corporation («TICO») bei der Akquisition der viastore-Gruppe («viastore»), einem führenden deutschen Logistiksysteme-Integrator.

TICO ist ein führender börsenkotierter Industriekonzern mit Sitz in Japan, der sich auf drei verschiedene Segmente spezialisiert hat: Automobil (Herstellung von Fahrzeugen und Komponenten), Textilmaschinen und Materialtransport. TICO beschäftigt rund 67’000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 mit 256 konsolidierten Tochtergesellschaften einen Umsatz von drei Billionen Yen.

Die Eigentümer von viastore, einem führenden Anbieter von Intralogistiksystemen, Software und Dienstleistungen, haben sich bereit erklärt, alle ihre Anteile an TICO zu verkaufen. Mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem breiten Produktportfolio wird viastore das derzeitige Angebot von TICO ergänzen und den japanischen Mischkonzern in die Lage versetzen, alle Kundenbedürfnisse in Bezug auf Intralogistiklösungen zu erfüllen, von der Hardware bis zu komplexen, automatisierten Systemen. TICO und viastore beabsichtigen, ihre Wachstumsstrategie fortzusetzen und die steigende Nachfrage in Europa und Nordamerika nach integrierten Lösungen im Bereich der Materialtransporte zu bedienen. Die Parteien haben beschlossen, keine weiteren Einzelheiten zur Transaktion bekannt zu geben, die noch der kartellrechtlichen Genehmigung bedarf und voraussichtlich im dritten Quartal 2022 abgeschlossen sein wird.

TICO verfolgt das Ziel, seine führende Position im Bereich Materialtransporte weiter auszubauen und seinen Kundenstamm sowie Produktpalette durch externes Wachstum zu stärken. Im Jahr 2017 erwarb TICO Vanderlande, einen global führenden Systemintegrator für Lagerhäuser, Paketlogistik und Flughäfen, sowie Bastian, einen führenden amerikanischen Systemintegrator.

REYL CF agierte als alleiniger Finanzberater von TICO während aller Schritte dieser Transaktion. (REYL Intesa Sanpaolo/mc/ps)