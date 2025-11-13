Robeco baut das institutionelle Team in der Schweiz aus

Zürich – Robeco gibt heute die Ernennung von Marc Flückiger in das Institutional Sales Team Schweiz bekannt. Er wird sich auf den Ausbau der Kundenbeziehungen und Marktpräsenz im institutionellen Segment konzentrieren – einem Bereich, in dem Robeco seit 1972 fest verankert ist.

Marc Flückiger verstärkt das Schweizer Institutional Sales Team von Robeco als Senior Sales Manager. Er verfügt über mehr als zwölf Jahre Erfahrung bei Fidelity International, wo er als Senior Institutional Sales tätig war. Zuvor war Marc Flückiger als Relationship Manager für institutionelle Kunden bei der Neuen Aargauer Bank beschäftigt. Frühere Stationen seiner Laufbahn umfassen die Zurich Insurance Company, wo er für die Zeichnung von Haftpflichtrisiken in internationalen Versicherungsprogrammen verantwortlich war. Er ist Absolvent der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) mit einem Bachelor of Science in Banking & Finance und trägt den Titel Certified International Wealth Manager (CIWM), verliehen von AZEK Zürich.

Edmund Aumiller, Head of Sales & Marketing Schweiz und Liechtenstein, erklärt: „Die Ernennung von Marc Flückiger zur Verstärkung unseres Institutional Sales Teams unterstreicht Robecos starkes Engagement für die Schweiz als Schlüsselmarkt. Wir freuen uns sehr, Marc in unserem Team willkommen zu heissen – ein ausgewiesener Experte mit über 17 Jahren Branchenerfahrung. Er bringt nicht nur ein herausragendes Netzwerk und fundiertes Kapitalmarkt-Know-how mit, sondern auch ein umfassendes Verständnis für die Bedürfnisse institutioneller Kunden – Qualitäten, die entscheidend dazu beitragen werden, unsere Präsenz in der Schweiz und in Liechtenstein weiter zu festigen.“ (Robeco/mc/ps)