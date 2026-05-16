FIBE Berlin: KI verschiebt Finance & Tech von der Experimentierphase in die Umsetzung

Berlin – Berlin wurde erneut zum Treffpunkt der europäischen Finanz- und Technologiebranche, als die FIBE für ihre dritte Ausgabe in den CityCube zurückkehrte. Mit über 2’000 Teilnehmenden aus 48 Ländern und 214 Speakerinnen und Speakern verwandelte das Festival Berlin in ein Abbild des europäischen Finance- & Tech-Ökosystems.

In insgesamt 47 Sessions wurden Themen wie Künstliche Intelligenz, Embedded Finance, digitale Assets und Regulierung diskutiert. Dabei kamen Perspektiven aus Finanzinstituten, Startups, Venture Capitalists und Politik zusammen.

Kernthemen: Von der KI-Umsetzung bis zu Europas strukturellen Herausforderungen

Umsetzung wird zum entscheidenden Faktor im Zeitalter von KI

Künstliche Intelligenz war das prägende Thema des gesamten Programms. Während KI weiterhin die Einstiegshürden senkt, betonten die Speaker gleichzeitig, dass die Anforderungen an die Umsetzung steigen. Der Fokus verschiebt sich von der Experimentierphase hin zur konkreten Anwendung – operative Expertise, Geschwindigkeit und Integrationsfähigkeit werden dabei zu entscheidenden Differenzierungsmerkmalen. Insbesondere Agentic AI wurde als grundlegender Systemwandel beschrieben, der sowohl kundenzentrierten Services als auch interne Betriebsmodelle beeinflusst.

Gleichzeitig machten die Diskussionen deutlich, dass die notwendigen Grundlagen für diese Transformation vielerorts noch fehlen. Saubere Dateninfrastrukturen, vernetzte Systeme und klar definierte Workflows wurden wiederholt als Voraussetzung für eine erfolgreiche Skalierung von KI genannt. Entsprechend verlagert sich der Schwerpunkt weg vom Aufbau vollständig neuer Systeme hin zur Integration von KI in bestehende Architekturen.

“AI as a hero saving banks from future fraud?” mit Tom Matsuda (Fintech Journalist), Francesco Cometa (European Investment Bank (EIB)), Nina Ihl (Commerzbank) und Patrick Töniges (spotixx) auf der FIBE Club Stage

“Rewrite the Script: Navigating Your Career in the Age” of AI mit Elly Geck (Solaris) und Ulrike Czekay (wealthAPI) am FIBE Tiergarten

Tokenisierung noch in der Frühphase, Stablecoins als Infrastruktur neu gedacht

Neben KI zogen sich mehrere strukturelle Themen durch das Programm. Tokenisierung und digitale Assets entwickeln sich weiter, befinden sich jedoch weiterhin in einem frühen Stadium und verfügen bislang über keinen dominierenden Anwendungsfall im großen Maßstab. Stablecoins wiederum wurden weniger als Zahlungsmittel für Endverbraucher diskutiert, sondern vielmehr im Kontext von Finanzinfrastruktur und monetärem Einfluss innerhalb des globalen Systems.

Europas Payment-Herausforderung: Fragmentierung und Interoperabilität

Im Bereich Payments kristallisierte sich Interoperabilität als zentrale Herausforderung für Europa heraus. Die Fragmentierung von Systemen, Standards und nationalen Infrastrukturen verlangsamt weiterhin die Adaption und begrenzt die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber stärker integrierten internationalen Plattformen.

Ein ähnliches Bild zeigte sich bei Embedded Finance: Weg von einer reinen Wachstumsstory hin zur konkreten Umsetzungsherausforderung, bei der Erfolg von einer nahtlosen Integration in User Journeys, Kontrolle über Distribution und der Orchestrierung verschiedener Stakeholder abhängt.

Venture Capital wird selektiver – trotz Finanzierungslücken

Auch die Investorendiskussionen spiegelten einen deutlichen Wandel der Marktdynamik wider. Venture Capital konzentriert sich zunehmend auf weniger, dafür stärker spezialisierte Opportunities – insbesondere im Bereich KI und infrastrukturbasierter Geschäftsmodelle.

Gleichzeitig wiesen die Speaker auf eine strukturelle Finanzierungslücke in Europa hin, vor allem bei Later-Stage- und Deep-Tech-Finanzierungen. Damit verbunden sind größere Fragen rund um Wettbewerbsfähigkeit und technologische Souveränität.

“Is the VC model dead? How does the future tech founder set up look like?” mit Sofia Chesnokova (Tech Funding News), Romain Grimal (BlackFin Capital Partners) und Julia Hubo (Venture at Motive Partners) auf der FIBE Clube Stage

Regulierung wird zunehmend Teil der Produktentwicklung

Regulierung war in nahezu allen Sessions präsent – jedoch nicht mehr nur als externer Rahmen, sondern zunehmend als Bestandteil der Produktentwicklung von Beginn an.

Gleichzeitig bleiben Fragen rund um Governance, Verantwortlichkeit und Haftung bei KI-basierten Entscheidungen weiterhin offen und dürften die nächste Phase regulatorischer Entwicklungen maßgeblich prägen.

Networking bleibt zentraler Mehrwert

Über das Bühnenprogramm hinaus fungierte die FIBE erneut als aktive Arbeits- und Networking-Plattform für die Branche. Networking-Formate, Partnerflächen und Mentoring-Sessions ermöglichten den direkten Austausch zwischen Start-ups, Finanzinstituten, Investor:innen und Regulatoren.

Erste Rückmeldungen zeigen, dass Networking weiterhin der wichtigste Grund für die Teilnahme ist – ergänzt durch einen wachsenden Anteil an Senior Decision Makern.

Networking im FIBE Tiergarten

Diskussionen vor einem Festival Stage Panel

Berlins Rolle im europäischen Ökosystem

Durch das Zusammenbringen von Stakeholdern aus ganz Europa und darüber hinaus unterstrich das Festival erneut Berlins Rolle als zentraler Hub für Finance & Tech. Die Kombination aus Startups, etablierten Institutionen und internationalem Kapital positioniert die Stadt weiterhin als verbindendes Element innerhalb des europäischen Ökosystems.

Howard Dawber OBE (Deputy Mayor Business and Growth London), Franziska Giffey (Senator for Economic Affairs, Energy and Public Enterprises und Bürgermeisterin von Berlin) und Dr. Mario Tobias (Messe Berlin) im Gespräch

Die Skylight Berlins als Festival Highlight

Eine reifere Phase des Marktes

Anstatt sich auf Rekordwachstum oder große Schlagzeilen zu konzentrieren, spiegelte die FIBE 2026 eine reifere Phase der Branche wider. Die Gespräche zeigten klarere Prioritäten, diszipliniertere Strategien und einen stärkeren Fokus auf Umsetzung – und zeichneten damit das Bild eines Sektors, der sich konsolidiert, integriert und auf seine nächste Entwicklungsphase vorbereitet. Die FIBE kehrt am 7. und 8. April 2027 in den CityCube Berlin zurück.