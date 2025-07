Robeco ernennt Anton Eser zum Chief Investment Officer

Rotterdam – Robeco gibt heute bekannt, dass Anton Eser mit Wirkung vom 1. September 2025 zum Chief Investment Officer (CIO) und Mitglied des Executive Committee von Robeco ernannt wird. Eser tritt die Nachfolge von Mark van der Kroft an, der zum 1. Oktober 2025 in den Ruhestand tritt.

Anton Eser hat über 25 Jahre Erfahrung auf den globalen Finanzmärkten. Er war 13 Jahre bei Legal & General Investment Management (LGIM) tätig, wo er 2016 zum CIO ernannt wurde. Im Rahmen seiner Tätigkeit trug er massgeblich dazu bei, LGIM von einem auf das Vereinigte Königreich fokussierten Unternehmen in einen globalen Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 1,5 Billionen USD zu verwandeln. Er leitete ein 350-köpfiges Anlageteam, das die Bereiche Index, Active Fixed Income, Global Equities und Multi-Asset Solutions abdeckt. Er verantwortete ausserdem die ESG-Integration in allen Anlageteams von LGIM und war federführend an der Entwicklung des Fondsangebots „Future World“ beteiligt.

Ab 2021 war Eser dann CIO bei 10X Investments, einem schnell wachsenden FinTech-Unternehmen, das auf Multi-Asset-Lösungen für den südafrikanischen Markt spezialisiert ist. Zu Beginn seiner Laufbahn lag der Schwerpunkt von Eser als Anleger und Teamleiter auf den weltweiten Anleihenmärkten. Seine Karriere im Anleihenbereich begann bei Aegon UK, bis er 2006 zu LGIM kam, wo er das globale Anleihengeschäft des Unternehmens aufbaute und leitete. Im Jahr 2013 wurde er als Co-Head of Global Fixed Income eingesetzt und übernahm die Verantwortung für verschiedene Strategien und Teams innerhalb des Anleihengeschäfts.

Karin van Baardwijk, Chief Executive Officer bei Robeco bemerkt: „Anton verfügt über einen weltweiten Erfahrungsschatz und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Leitung verschiedener Anlagestrategien. Seine umfassende Expertise fügt sich nahtlos in unsere strategischen Ziele ein. Wir freuen uns auf die neuen Perspektiven, die er in unsere Anlageplattform einbringen wird, und sind zuversichtlich, dass er eine tragende Rolle dabei übernehmen wird, bei uns kontinuierliches Wachstum zu fördern. Wir heissen Anton bei Robeco herzlich willkommen und freuen uns darauf, mit ihm im Unternehmen gemeinsam ein noch höheres Niveau zu erreichen.“

Mark van der Kroft war seit 2020 CIO bei Robeco und bereits seit dem Jahr 2000 im Unternehmen tätig.

Karin van Baardwijk sagt: „Wir sind Mark für seine herausragende Führung und seine Arbeit in verschiedenen Funktionen in den vergangenen Jahrzehnten sehr dankbar. Er hat die Anlagephilosophie und -kultur von Robeco entscheidend mitgeprägt und war massgeblich am Aufbau des erfolgreichen Unternehmens beteiligt, das wir heute sind. Wir wünschen ihm für seinen wohlverdienten Ruhestand alles Gute.“ (Robeco/mc/ps)