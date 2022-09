Robeco: Ernennung von Kees Verbaas zum Global Head of Fundamental Equity

Rotterdam / Zürich – Kees Verbaas ist zum Global Head of Fundamental Equity von Robeco ernannt worden. In dieser Funktion ist er für die Teams in den Bereichen Global Equity, Emerging Markets, Chinese Equity und Asia-Pacific Equity verantwortlich. Kees Verbaas arbeitet ab dem heutigen Tag für Robeco und ist Mark van der Kroft, dem CIO Fundamental & Quant Equity, unterstellt. Er hat sein Büro in Rotterdam.

Kees Verbaas bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung im Finanzsektor mit. Vor seinem Wechsel zu Robeco war er seit 2017 Chief Investment Officer bei Altis Investment Management, der für Advisory & Fiduciary Services zuständigen Gruppe von NNIP. Davor war er als Head of Fund Management bei der Blue Sky Group tätig. Dort war er verantwortlich für den Anlageerfolg von mehr als 40 Investment-Pools in allen Assetklassen. 2011 arbeitete Kees Verbaas als Client Portfolio Manager im Emerging Markets Equity-Team von Robeco. Er hatte ausserdem Funktionen als CEO of Global Emerging Markets bei Hermes Fund Managers in London und als Head of Global Emerging Markets bei ABN Amro Asset Management inne. Er verfügt neben mehreren weiteren Qualifikationen über einen Abschluss als Bachelor der Erasmus-Universität und einen Masterabschluss der Universität Leiden.

Mark van der Kroft, CIO Fundamental & Quant Equity: „Wir freuen uns, Kees Verbaas in dieser Funktion wieder bei uns begrüssen zu können. Er bringt einen Schatz aus Wissen, Erfahrung und Expertise mit, der für Robeco und unsere Fundamental Equity-Teams von grossem Nutzen sein wird. Ich bin sicher, dass er sehr gut zu unseren Teams passt und über beste Voraussetzungen darüber verfügt, unser Streben nach hervorragenden Anlageergebnissen voranzubringen und unser Geschäft im Laufe der Zeit auszubauen.”

Kees Verbaas, Global Head of Fundamental Equity: „Ich bin begeistert, zu Robeco zurückzukehren und in dieser Funktion den Bereich Fundamental Equity zu führen. Ich freue mich darauf, mit unseren globalen Teams zusammenzuarbeiten und auf bereits Vorhandenem aufzubauen, um für unsere Kunden und für Robeco erfolgreich zu sein.” (Robeco/mc/ps)