Robeco: Gründung der Initiative zur Standardisierung der Berechnung vermiedener Emissionen

Paris / Rotterdam / Zürich – Mirova und Robeco, die Gründer der Initiative zur Standardisierung der Berechnung vermiedener Emissionen, geben heute bekannt, dass sie I Care von Bearing Point und Quantis ausgewählt haben, um eine globale Datenbank von Faktoren zur Vermeidung von Treibhausgasemissionen zu entwickeln, die eine standardisierte und transparente Berechnung der Emissionen ermöglicht, die durch eine umfangreiche Liste von kohlenstoffarmen oder grünen Lösungen vermieden werden. Die Initiative wird von 10 Gründungspartnern unterstützt, die ein verwaltetes Vermögen von mehr als 2 Billionen USD repräsentieren.(1)

Ein globaler Standard zur Bewertung vermiedener Emissionen

Die Energiewende erfordert, dass wir uns von kohlenstoffbasierten Aktivitäten abwenden, daher müssen auch dekarbonisierte Alternativen verfügbar sein. Die Daten, die von Unternehmen derzeit zu ihren direkten Treibhausgasemissionen (THG) und den geschätzten indirekten Emissionen (Scope 2, Scope 3) übermittelt werden, basieren zwar auf einer soliden methodischen Grundlage, aber es werden andere MessgröSSen benötigt, um die jeweiligen Beiträge zu ermitteln und Lösungen vergleichen zu können. Zum Beispiel: Wenn es wichtig ist, alle Ressourcen und die Wiederverwertbarkeit von Komponenten zu berücksichtigen, die bei der Produktion eines Elektrofahrzeugs eine Rolle spielen, ist es auch wichtig, die Kohlenstoffemissionen zu verstehen und zu messen, die durch ein Elektrofahrzeug in einem Verkehrssektor vermieden werden können, der immer noch stark von Verbrennungsmotoren abhängig ist.

Die Entwicklung eines Standards für eine globale Datenbank von Emissionsvermeidungsfaktoren ist daher für viele Wirtschaftsakteure ein wichtiger Schritt nach vorn. Für den Finanzsektor wird diese Initiative Einschätzungen zu den Emissionen ermöglichen, die durch die finanzierten Aktivitäten vermieden werden, und diese transparent und vergleichbar machen. Wenn solche Schätzungen in standardisierter Weise für ein breites Spektrum von Lösungen umgesetzt werden, ermöglichen sie es, Investitionen in die Lösungen mit dem grössten Potenzial für die Dekarbonisierung zu lenken, je nachdem, wo sie sich befinden. Für Unternehmen, Projektsponsoren oder -finanzierer und Berater ermöglicht diese Datenbank transparente Berechnungen, die sich auf einen anerkannten externen Standard beziehen. Die Datenbank wird es den Datenanbietern ermöglichen, die vermiedenen Emissionen für ein breites Spektrum von Investitionen einzuschätzen und damit die vorhandenen MessgröSSen für die Klimaauswirkungen zu ergänzen, die derzeit zu ungenau oder zu binär sind.

Eine einheitliche und transparente Datenbank

Die Datenbank, erstellt von I Care by Bearing Point und Quantis wird zunächst 80 spezifisch definierte kohlenstoffarme Lösungen umfassen (Beispiele: Energie aus Biomasse, recycelter Kunststoff, kohlenstoffarmer Beton usw.). Die geografische Differenzierung der für jede Lösung berücksichtigten Referenzszenarien und die verschiedenen Glieder in den Wertschöpfungsketten dieser Lösungen werden in dieser ersten Phase, die im 4. Quartal 2024 endet, zur Schaffung von ca. 9.600 verschiedenen Vermeidungsfaktoren führen.

Die Schaffung einer standardisierten und transparenten Datenbank für Vermeidungsfaktoren sollte es ermöglichen, die von Unternehmen und Projekten verhinderten Emissionen zu quantifizieren, zu vergleichen und zu prüfen und so die Umlenkung von Finanzströmen in Anlagen zu fördern, die die Dekarbonisierung vorantreiben, z. B. die Erzeugung erneuerbarer Energien, die Elektrifizierung des Verkehrs, kohlenstoffarme Immobilien, aber auch das Recycling oder die für den Übergang benötigten seltenen Metalle.

Jeder Emissionsfaktor enthält Einzelheiten zu den getroffenen Annahmen, insbesondere:

Die verwendete Funktionseinheit

Der Kohlenstoff-Fussabdruck der Lösung

Das verwendete Referenzszenario

Die Lebensdauer der Lösung

Der Zeitwert des Kohlenstoffs

Der Rebound-Effekt

Für alle diese Parameter werden präzise Vorgaben bereitgestellt und jährlich aktualisiert. Die Datenbank wird auch detailliertere Berechnungen ermöglichen, je nachdem, wie weit der Zugriff auf die Daten reicht. So kann beispielsweise ein Unternehmen, das eine «Lebenszyklus»-Analyse seiner Lösung durchgeführt hat, die Parameter ändern, um einen genaueren Vermeidungsfaktor zu erhalten. Der Umfang der Datenbank wird schrittweise auf viele andere kohlenstoffarme oder umweltfreundliche Lösungen ausgeweitet werden. Die Entwicklung der Datenbank und die Auswahl der Methoden werden von einem technischen Ausschuss überwacht, dem die wichtigsten Organisationen angehören, die hinter den aktuellen Standards für vermiedene Emissionen stehen.

Die Entwicklung der Datenbank wird im Januar 2024 beginnen, und eine erste Version wird allen Stakeholdern zur Verfügung gestellt, die vermiedene Emissionen berechnen müssen, darunter Unternehmen, Berater, Entwickler von Software zur Impact-Messung, Finanzinstitute und Datenanbieter. Die Datenlieferanten, die die Emissionen auf Unternehmens- und Anlagenebene berechnen, werden in den Aufbau der Faktor-Datenbank einbezogen und müssen sich an einem Protokoll für deren Anwendung orientieren.

Guillaume Abel, Deputy CEO von Mirova, kommentiert: “Diese Initiative ist ein wichtiger Schritt in der Geschichte von Mirova, die in Partnerschaft mit Robeco und vielen Playern im Finanzsektor dazu beiträgt, einen neuen globalen Marktstandard zu schaffen, der die Vergleichbarkeit und Transparenz von Schätzungen vermiedener Emissionen erhöhen soll. Diese Innovation wird es Anlegern ermöglichen, Unternehmen, die einen positiven Beitrag zur Dekarbonisierung der Wirtschaft leisten und daher gut positioniert sind, um in einer Welt im Wandel Werte zu schaffen, besser zu identifizieren und einzuschätzen. Sie wird auch die Aggregation des Kohlenstoff-

Fussabdrucks von delegierten Vermögenswerten für unsere institutionellen Kunden erleichtern.”

Manuel Coeslier, Lead Expert, Climate & Environment bei Mirova, erklärt: “Diese Aufforderung zur Interessenbekundung führte zu einer beträchtlichen Anzahl von qualitativ hochwertigen Bewerbungen. Der von I Care vorgeschlagene Ansatz von Bearing Point und Quantis wurde ausgewählt, weil er die Durchführung einer vollständigen Lebenszyklusanalyse ermöglicht, bei der die vermiedenen Emissionen über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zugeordnet werden. Abgesehen von diesem Fachwissen ist der Unterschied in der Transparenz und Zugänglichkeit der angewandten Methodik zu sehen, zwei wesentliche Elemente bei der Berechnung und Kommunikation von vermiedenen Emissionen. Wir freuen uns darauf, dass diese neue Datenbank den Beteiligten bald zur Verfügung gestellt wird und wir sie in unsere Bewertungs- und Investitionsprozesse integrieren können.”

Lucian Peppelenbos Climate and Biodiversity Strategist bei Robeco ergänzt: “Vermiedene Emissionen sind das fehlende Teil des Puzzles, wenn es darum geht, die Finanzierung des Wandels zu erleichtern. Auf globaler Ebene muss viel mehr Kapital in Klimalösungen fliessen. Diese Kennzahl kann dazu beitragen, Kapitalströme auf Unternehmen zu lenken, die die wirksamsten Lösungen für den Klimaschutz anbieten. Mit der breiten Unterstützung dieser Initiative durch Investoren, Wissenschaftler und andere Stakeholder hoffen wir, die Metrik für vermiedene Emissionen als Standard zu etablieren, der neben Ausrichtungsmetriken zur Identifizierung von Unternehmen verwendet werden kann, die für den Netto-Null-Umstieg entscheidend sind. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Mirova, I Care und Quantis sowie den 12 anderen Förderern, um dieses Ziel zu erreichen.” (Robeco/mc/ps)

(1) Per Januar 2023