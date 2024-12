Robeco hat sein erstes ETF-Angebot jetzt an 4 europäischen Börsen gelistet

Rotterdam – Robeco hat heute seine ersten aktiven ETFs an der Borsa Italiana notiert. In den vergangenen Wochen wurden die ETFs bereits an der Londoner Börse, der SIX Swiss Exchange und der Frankfurter Börse gelistet. Mit der heutigen Notierung sind die Notierungen der aktiven ETFs von Robeco an europäischen Börsen vorerst abgeschlossen. Robeco wird im Laufe des Jahres 2025 weitere ETFs anbieten, darunter Aktien-ETFs und auch festverzinsliche Anlageprodukte.

Nick King, Head of ETF bei Robeco, erklärt: „Wir freuen uns über das positive Feedback von Kunden und Marktteilnehmern zu den aktiven ETFs, die wir in den letzten Wochen aufgelegt haben, und ebenso darüber, die Produkte an einigen der wichtigsten Börsen in Europa anbieten zu können. Wir glauben, dass es unter den europäischen Anlegern ein starkes Momentum für aktive ETFs gibt, da sie wegen ihrer Vielseitigkeit, Kosteneffizienz und Zugänglichkeit geschätzt werden. Unsere ETFs basieren auf den Research-basierten Anlagestrategien und dem Fachwissen von Robeco im Sustainable Investing und ergänzen unsere bestehenden Angebote an Investmentfonds und Mandaten.“

Siehe dazu auch die Pressemitteilung von Robeco zum ersten ETF-Angebot vom 15. Oktober. (Robeco/mc/ps)