Robeco legt Biodiversitäts-Strategie auf

Zürich/Rotterdam – Robeco hat den Fonds RobecoSAM Biodiversity Equities aufgelegt. Dabei handelt es sich um eine auf überzeugungsbasierte thematische Anlagestrategie, die unter Artikel 9 der SFDR klassifiziert ist. Der Fonds investiert in Unternehmen, die vom Übergang in eine Welt mit positiver Wirkung auf die Natur profitieren.

Der Verlust an Biodiversität ist ein dringliches globales Umweltproblem. Das Wachstum der Bevölkerung und der Wirtschaftsleistung wirken sich weiterhin erheblich auf die Ökosysteme und die Biodiversität auf. Sie beschleunigen das massenhafte Artensterben und beeinträchtigen die Fähigkeit der Natur, Nutzen für Wirtschaft und Gesellschaft zu stiften. Daher ist es für eine nachhaltige Zukunft von entscheidender Bedeutung, den Verlust an Biodiversität und natürlichen Lebensräumen zu beenden.

Die RobecoSAM Biodiversity Equities-Strategie investiert in Unternehmen, welche die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen und Leistungen des Ökosystems unterstützen. Berücksichtigt werden auch Technologien, Produkte und Services, die zur Verringerung von Gefahren für die Biodiversität beitragen oder natürliche Lebensräume wiederherstellen. Sie zielt speziell auf Alpha-Chancen im strukturellen Wachstumstrend ab, welcher sich aus dem Handeln von Regierungen, Unternehmen und Verbrauchern ergibt und sich zunehmend auf den Schutz der Biodiversität und den Übergang zu einer Welt mit positiven Natureffekten fokussiert.

Der Fonds ist Teil der unter der Marke RobecoSAM angebotenen Palette von Impact Investing-Strategien, die auf lange Sicht attraktive risikobereinigte Renditen erzielen sollen und gleichzeitig Veränderungen in der Realität bewirken sollen. David Thomas, Senior Portfolio Manager, und Aaron Re’em, Co-Portfolio Manager, verwalten die Strategie im Rahmen von RobecoSAM thematischen Investmentteam. Dieses besteht aus 16 Anlagenspezialisten, die in Zürich ansässig sind und über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Management von Strategien mit einem Anlagevolumen von mehr als 12 Mrd. EUR verfügen.

Das investierbare Universum der Strategie ist in vier Segmente unterteilt: nachhaltige Nutzung von Land, Trinkwassernetze, Meeresökosysteme und Produkte mit nachvollziehbarer Herkunft. Ein wichtiges Element der Strategie besteht im Dialog mit den Unternehmen. So wird das Active Ownership-Team von Robeco mit bis zu 25 % der Firmen im Portfolio in Kontakt treten, um deren Beitrag zur Biodiversität zu verbessern. Dabei werden Experten für Biodiversität von weltweit angesehenen Naturschutzorganisationen eine beratende Funktion wahrnehmen.

Mark van der Kroft, CIO Fundamental & Quant Equity bei Robeco: „Unsere Strategie RobecoSAM Biodiversity Equities ist das Ergebnis von anderthalb Jahren Arbeit zur Schaffung eines Produkts, das speziell die Biodiversität fördert. Dabei verfolgt es einen Impact Investing-Stil, anstatt lediglich allgemein in umwelt- oder klimabezogene Aktien zu investieren. Die Auflegung der Strategie stellte einen weiteren wichtigen Schritt im Rahmen unserer Kampagne zum Thema Biodiversität dar, die wir zu Beginn dieses Jahres gestartet habe. Wir sind sehr stolz auf das, was das zuständige Team erreicht hat.“

David Thomas, Senior Portfolio Manager der RobecoSAM Biodiversity Equities-Strategie: „Das Marktpotential für neue Investments, die sich positiv auf die Biodiversität auswirken, beläuft sich nach Schätzungen des World Economic Forum bis 2030 auf mehr als 10 Billionen US-Dollar. Der Schutz der Biodiversität dient deshalb nicht nur dem Naturschutz, es handelt sich auch um eine der grössten Anlagechancen unserer Zeit. Zusammen mit meinem Kollegen Aaron Re’em und dem gesamten Team aus Investment- und SI-Spezialisten wollen wir unseren Kunden Zugang zu einer faszinierenden und bedeutenden Anlagegelegenheit bieten.“ (Robeco/mc)