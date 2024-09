Robeco stellt neue flexible Multi-Asset-Strategie vor: Flexible Allocation

Rotterdam / Zürich – Robeco hat sein Multi-Asset-Angebot durch die Einführung einer Strategie namens Flexible Allocation verstärkt, die die bestehenden Multi-AssetStrategien ergänzt. Die Anlageentscheidungen für diese Strategie werden nicht an einer traditionellen Benchmark ausgerichtet. Stattdessen wird ein „ergebnisorientierter“ Ansatz verfolgt, indem jährlich Barmittel plus 4 % angestrebt werden. Ziel mit der Rendite ist es, die Inflation zu übertreffen und den realen Wert der Investitionen zu schützen und zu steigern, damit Kunden ein stabiler Anlageprozess angeboten werden kann.

Bei diesem Ansatz der dynamischen Vermögensallokation wird ausdrücklich berücksichtigt, dass die Bedingungen über den Marktzyklus hinweg erheblich variieren. Ziel ist es, Marktineffizienzen auszunutzen und das Verlustrisiko einzudämmen, ohne an die Parameter einer traditionellen Benchmark gebunden zu sein. Die Strategie richtet sich an Klein- und Grossanleger mit einer mittleren Risikobereitschaft und einem üblichen Anlagehorizont von fünf Jahren für Renditen.

Es handelt sich um die vierte Strategie im Multi-Asset-Angebot, das bereits früher im Jahr 2024 in die Strategien Sustainable Income Allocation, Sustainable Diversified Allocation und Sustainable Dynamic Allocation umstrukturiert wurde. Im Unterschied zu den anderen drei Strategien hat Flexible Allocation freie Hand bei der Auswahl von Wertpapieren aus dem gesamten Spektrum der von anderen Teams von Robeco im Bereich Aktien und Anleihen verwalteten Vermögenswerte. Das bedeutet, dass sie nicht zwangsläufig der üblichen Mischung aus verschiedenen Anlageklassen „60:40“ folgen wird, bei der das Portfolio zu 60 % aus Aktien und zu 40 % aus Anleihen besteht, wie es die üblichen Benchmarks vorsehen. Flexible Allocation ist dagegen so konzipiert, dass sie eine deutlich aktivere und dynamischere Sichtweise in Bezug auf den Anlagemix bietet.

Die Vermögensallokation basiert auf dem 5-Jahres-Ausblick von Robeco namens „Expected Returns“, der ein intensives Research der Prognosen für die Anlageklassen in den nächsten fünf Jahren bietet. Sie wird eine wichtige Orientierung für die ideale Mischung und Gewichtung mit einer Risikospanne von 6-12 % Volatilität für die Strategie darstellen. Im Ausblick wird angedeutet, dass die Inflation in den nächsten vier oder fünf Jahren über dem nahezu universellen Ziel der Zentralbanken von 2 % für den Verbraucherpreisindex (VPI) liegen wird, mit einem Basisszenario von 2,5 % in EUR, das die Inflation zumindest über das Ziel von plus 4 % decken könnte.

Colin Graham, Head of Multi Asset Strategies bei Robeco kommentiert: „Viele Anlagestrategien sind auf eine Benchmark ausgerichtet. Wir bei Robeco gehen davon aus, dass unsere Kunden ihren Anlageprozess nicht mit einer Benchmark beginnen, sondern mit einem Anlageziel. Daher lautet der zentrale Fokus, eine jährliche Rendite von Barmitteln plus 4 % Rendite bei einem mittleren Risikoniveau zu erzielen. Wir können dies jedoch ändern, indem wir einige der besten zugrunde liegenden Wertpapiere von Robeco nutzen, sei es auf der Aktienseite oder bei der Anleihenauswahl.“ (Robeco/mc/ps)