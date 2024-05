Robeco stellt Team mit drei erfahrenen Portfoliomanagern für Schwellenländeranleihen ein

Rotterdam / Zürich – Robeco gibt heute die Einstellung eines erfahrenen Teams für Schwellenländeranleihen (Emerging Market Debt, EMD) bekannt, das aus drei Portfoliomanagern besteht, die eine hervorragende Erfolgsbilanz aufweisen. Diliana Deltcheva, Richard Briggs und Nicholas Sauer schliessen sich Robeco an, um das Angebot in Schwellenländern (Emerging Markets, EM) mit der Einführung von Staatsanleihenstrategien für harte und lokale Währungen in der zweiten Hälfte dieses Jahres zu ergänzen.

Schwellenländer stellen eine der fünf entscheidenden Anlage-Kompetenzen von Robeco dar. Das Unternehmen ist seit mehr als 30 Jahren auf diesen Märkten aktiv und blickt über die vielen Jahre auf eine hervorragende Bilanz bei Aktien und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern zurück. Diese Fähigkeiten haben den Kunden solide Renditen beschert, da sie von den Wachstums- und Diversifizierungschancen, die diese Märkte bieten, profitiert haben. Im Rahmen der Unternehmensstrategie 2021-2025 ist die Erweiterung der Kapazitäten um eine Strategie für Schwellenländeranleihen ein wichtiger Schritt, um den Marktanforderungen gerecht zu werden. Sie ergänzt das derzeitige Angebot von Robeco an Schwellenländeranleihen, das asiatische Anleihen und Unternehmensanleihen in Schwellenländern umfasst.

Das neue Team bei Robeco hat bereits nachgewiesen, langfristige Kundenrenditen im ersten Quartil der staatlichen Schwellenländermärkte zu erzielen. Robeco bewies mit der Einführung seines Country Sustainability Ranking im Jahr 2009 seine führende Rolle darin, die Nachhaltigkeit bei Staatsanleihen zu analysieren. Die Einstellung des Teams hilft Robeco, attraktive Kompetenzen bei Schwellenländeranleihen mit einer starken Integration seiner Nachhaltigkeitseinblicke anzubieten.

ist seit März 2015 Head of EMD bei Candriam. Sie begann ihre Karriere vor mehr als 20 Jahren bei ING Investment Management in den Niederlanden als Quantitative Fixed Income Analyst, wo sie 2006 EMD-Fondsmanagerin wurde. Zwischen 2011 und 2015 arbeitete sie bei F&C Investments als Senior Emerging Fondsmanagerin. Richard Briggs war Co-Portfoliomanager der EMD HC Staatsanleihestrategien bei Candriam und leitender Manager der Emerging Markets Debt Local Currencies bei Candriam. Er verfügt über fast 15 Jahre Erfahrung auf den Schwellenländermärkten mit Schwerpunkt auf den Ländern

war Co-Portfoliomanager der EMD HC Staatsanleihestrategien bei Candriam und leitender Manager der Emerging Markets Debt Local Currencies bei Candriam. Er verfügt über fast 15 Jahre Erfahrung auf den Schwellenländermärkten mit Schwerpunkt auf den Ländern Lateinamerikas, Afrikas und Asiens. Er stiess 2022 zu Candriam. Zuvor hatte er Erfahrungen mit Schwellenländeranleihen in verschiedenen Funktionen bei GAM Investments, CreditSights und Alliance Trust gesammelt.



ist seit 2019 Co-Portfoliomanager bei Candriam für EMD HC Staatsanleihestrategien. Vorher war er bei BMO Asset Management als EMD Specialist und Portfoliomanager tätig. Nicholas ist seit fast 15 Jahren auf den Schwellenländermärkten tätig, wo er sich neben seiner Rolle als Portfoliomanager besonders auf den Nachhaltigkeitsaspekt dieser Märkte konzentrierte.

Mark van der Kroft, Chief Investment Officer bei Robeco erklärt: „Die Expansion in Schwellenländeranleihen stellt einen logischen Schritt für Robeco dar, da sie zwei unserer Kernkompetenzen vereint: Investitionen in Schwellenländern und unsere Expertise im Bereich Anleihen. In diesem Jahr blicken wir auf bereits 50 Jahre Erfahrung in diesem Bereich zurück. Durch diese Einstellungen und die Ausweitung unseres Angebots durch Kompetenzen in Schwellenländeranleihen können wir unsere Kunden besser betreuen und die Chancen dieser dynamischen Anlageklasse nutzen. Robeco verfügt über eine langfristige fundamental ausgerichtete Sichtweise auf die Schwellenländer, eine Gruppe sehr unterschiedlicher Länder in unterschiedlichen Entwicklungsstadien, die sich laufend verändern. Eine langfristige Sichtweise ist entscheidend, um die strukturellen Faktoren in den Schwellenländern zu erkennen. In Verbindung mit unseren Fähigkeiten im Bereich quantitativer und nachhaltiger Investitionen können wir so vielfältige Chancen in den Schwellenländern ergreifen.“ (Riobeco/mc/ps)