theScreener Analyse: Rohstoffe: Schrötig aber nötig

Die Aktien der Rohstoffförderer befinden sich in einem komplexen Spannungsfeld. Einerseits stehen sie in der Kritik, da sie Rohstoffe oft in politisch instabilen Regionen abbauen und die Umwelt belasten. Andererseits können die Entwicklungsziele der UNO, von der Bekämpfung von Hunger bis zu den Klimazielen, ohne massive Investitionen in die Rohstoffförderung nicht erreicht werden.

Sind Investitionen in diese Industrie ethisch verwerflich oder im Gegenteil moralische Pflicht? Eine einfache Antwort gibt es nicht. Unsere Industrieanalyse zeigt, rein sachlich, wie sich die verschiedenen Sektoren in letzter Zeit entwickelt haben, welches die wichtigsten Rohstoffförderer sind, wer zu den Gewinnern und Verlierern zählt und welche sich für welchen Anlagestil besonders eignen.

Die Branche Rohstoffe repräsentiert weniger als 5% der globalen Börsenmarktkapitalisierung. theScreener analysiert aktuell 290 Gesellschaften dieser Branche.

Die Branche Rohstoffe befindet sich 6% unter ihrem 52 Wochen Hoch und 26% über ihrem Tiefpunkt (halbwöchentliche Schlusskurse).

Performance seit dem 2. Juni 2023: 21,7% gegenüber 17,0% des TSC_World und 23,6% des SP500.

Zurzeit befinden sich 29,7% der Titel in einem Aufwärtstrend. (theScreener/mc/ps)

Download Markanalsyse Rohstoffe