Roland Leuenberger zum CEO der Repower AG gewählt

Poschiavo – Der Verwaltungsrat der Repower AG hat Roland Leuenberger zum neuen CEO der Unternehmung gewählt. Seit September 2019 führte Roland Leuenberger im Auftrag des Verwaltungsrates die Unternehmung als CEO ad interim.

Damit wird Roland Leuenberger die Geschäfte der Repower AG ab sofort unbefristet als CEO leiten. Aktuell ist Roland Leuenberger noch Mitglied des Verwaltungsrates der Unternehmung. An der Generalversammlung 2020 wird er von dieser Position zurücktreten. Eine Nachfolgelösung befindet sich in Ausarbeitung.

Dr. Monika Krüsi, Präsidentin des Repower-Verwaltungsrates, zur Ernennung von Roland Leuenberger: «Wir sind sehr froh, dass wir Roland Leuenberger definitiv als CEO von Repower einsetzen können. Er hat sich in einem transparenten Prozess gegen ein hochkarätiges Bewerberfeld durchgesetzt und hat in den vergangenen Monaten bewiesen, dass er über ideale Voraussetzungen verfügt, um die auf die Unternehmung zukommenden Aufgaben erfolgreich zu bewältigen. Ich bin überzeugt, dass er die Unternehmung mit Weitsicht und Innovationskraft in die Energiezukunft führen wird und freue mich auf die Weiterführung der Zusammenarbeit.»

Roland Leuenberger, neugewählter CEO der Repower AG: »Ich danke dem Verwaltungsrat herzlich für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Ich freue mich sehr, der Repower auch zukünftig vorstehen zu dürfen und zusammen mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiterhin mit vollem Engagement den Erfolg anzustreben.»

Roland Leuenberger war in den vergangenen zehn Jahren als Unternehmer in der Energiebranche tätig. Während dieser Zeit hatte er zwei Unternehmen aufgebaut, welche als

Vermögensverwalterin/Investorin und als Consultingfirma immer noch erfolgreich im schweizerischen und europäischen Energiemarkt tätig sind. 2016 war er massgeblich an der strategischen Neupositionierung der Repower AG beteiligt. Zuvor hatte er während zehn Jahren bei der UBS AG verschiedene Funktionen inne, zuletzt die Position Head Finance & Controlling des Wealth Management International. Er ist 52-jährig und schloss sein Ökonomiestudium an der Universität Zürich 2001 als lic. oec. publ. ab. (Repower/mc/ps)

